No se pueden quejar los maestros de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Apostaron fuerte con una protesta multitudinaria y pueden decir que sacar réditos favorecedores.

????

Mientras que en su comunicado oficial, el gobierno del estado se abstuvo de reconocer las demandas magisteriales a las que tuvo que ceder; el SNTE enlistó las concesiones que obtuvo.Y no fueron pocas.

????

Además de las monetarias, destaca la cabeza de una funcionaria, la titular de Recursos Humanos, luego de que se dijera que no había modo en que se concedieran renuncias de funcionarios. Hasta el puesto del titular, señaló la dirigencia del SNTE, está todavía en discusión.

????

Es muy probable que esas concesiones no hayan sido dadas de buena gana por el gobierno estatal. Ceder no es el estilo del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, pero la magnitud de la protesta magisterial no se había visto desde, quizá, la marcha feminista del ocho de marzo.

????

Es comprensible la incomodidad en Palacio. Puede presumirse que se trató de una solución negociada y acordada, pero no puede ocultarse la presión que la forzó. Si se aplica la debida, es la lección de ayer, el poder puede ceder.

????

La sombra del proyecto Monterrey VI, el plan para surtir de agua de ríos huastecos a la capital regia, no se disuelve. Y revive en tiempos en el que el tema del agua, o más bien, su escasez, está acaparando

los reflectores.

????

Los gobiernos de Tamaulipas y de Nuevo León están a punto de signar un acuerdo para destinar a la capital regia agua del Pánuco. Américo Villarreal y Samuel García ya lo acordaron.

????

¿Y San Lusi Potosí? Con todo y la oposición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los mandatarios vecinos simplemente lo desdeñaron.

????

Esos gobiernos señalan que si cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en el proyecto, no ven problemas si un tercero está o no de acuerdo.

????

“Conagua es la que regula y Conagua es la que sí está a favor del proyecto el Gobierno de San Luis también se tendría que alinear, pero creo que todos vamos a sumar, la parte importante del proyecto la tiene Nuevo León por el derecho de agua que tiene sobre el Pánuco y Tamaulipas por estar en territorio tamaulipeco”, señaló Miguel Ángel Valdés, representante del gobierno tamaulipeco en las negociaciones.

????

Habrá que ver la reacción potosina y la postura de Conagua. De acuerdo a su representante en el estado, la concesión del gobierno regiuo sobre aguas del Panuco ya venció.

????

¡HASTA MAÑANA!