Es totalmente cierto que el agua está contaminada de coliformes políticos. Por décadas, los gobiernos dosifican el suministro y hasta se pelean por el líquido. Se encuentran tan ocupados en encontrar fórmulas para encantar electores, que se olvidaron de lo más importante: nadie tiene un censo real de propietarios de pozos, y mucho menos del verdadero volumen de extracción. Los únicos pozos controlados, son los que administran por ejemplo en el Valle de San Luis Potosí, el Interapas y los organismos operadores de los municipios conurbados.

El asunto sale a revisión, porque hasta ahora no hay una solución a fondo, a la regulación de volúmenes de extracción de agua subterránea, y la explotación del recurso natural en fuentes superficiales. Más allá de los organismos operadores y de algunos concesionarios particulares que se manejan en orden, no se conoce una revisión seria de la fuente de uso de agua, en zonas de riego y principalmente en el área rural, una de las más señaladas por especialistas como la que propicia el mayor abatimiento del acuífero.

Si la preocupación no fuera únicamente sacar tajada política con el agua urbana, alguna decisión se habría de tomar para controlar la extracción y llevar agua suficiente.

En el escenario político, todo parece indicar que la democracia en materia electoral, quedaría acotada una vez más. Una iniciativa para exigir mayor porcentaje de votos a los partidos políticos antes de ganar cargos de elección popular y en particular los plurinominales, ciertamente haría bien al gasto en elecciones ahora que es dinero de los impuestos el que financia los procesos electorales, si se parte del entendido de que un partido que no hace vida política y muestra rendimiento y confianza ciudadana, no merece presupuesto público.

La contraparte del asunto, es la posibilidad de que al eliminar partidos por baja votación, la gran perdedora sea la democracia, si se considera que la tendencia del juego político es la inclusión. Es una paradoja que deberán resolver, si es que no quieren que se les enrede un escenario político donde voces que no tengan cabida, terminen rebasando las instituciones y haciendo su propia vida política, fuera de la cajita del marco regulatorio.

En Villa Hidalgo, las cosas no quedaron bien. La fiscalía general del estado recibió este jueves una denuncia del actual presidente municipal Ismael Vázquez contra su antecesora, por un supuesto desfalco de recursos que habrían sido entregados a la alcaldía, por la venta de terrenos que ahora son utilizados en la construcción de una carretera de cuota que disminuirá los tiempos de traslado entre San Luis Potosí y Matehuala. Según el presidente, la exalcaldesa habría depositado a sus cuentas personales el recurso que debía formar parte de las arcas públicas. En todos lados sucede, pero pocos denuncian, y eso facilita las condiciones de la impunidad.

