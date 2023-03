La crisis del agua en San Luis no llegará en dos meses, cuando se derrame toda el agua que almacena El Realito e inicien las reparaciones. La crisis está aquí ya y son decenas las colonias en las que están batallando por el abasto.

Y eso se va a traducir en descontento y en el retorno de los bloqueos viales por el agua, como los que se registraban hace unos meses.

El Interapas y la alcaldía deberán tomar muy en cuenta las advertencias de vecinos del oriente de la ciudad, que no esperan la sequía venidera, porque ya la sufren.

Vaya escándalo que se desató en torno al Museo Francisco Cossío y a su director, el exsubdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Potosino del Deporte (Inpode) el exguardameta de los Pumas de la UNAM, Odín Patiño.

El fin de semana pasado, el columnista de la fuente cultural de Excelsior, Juan Carlos Talavera, reveló que el deportista devenido en director de museo, le propuso en enero pasado un peculiar trato a la pintora potosina Soraya Peña: a cambio de exponer en el Francisco Cossío, debería dejar una obra.

Y luego, la audacia. En lo que calificó como “una gran idea”, Patiño le sugirió que pintara un retrato del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a caballo (la charrería es la gran pasión del mandatario) para regalárselo.

La otra condición para que la artista potosina expusiera en el museo es que también le donara el 30 por ciento de la obra que lograra vender ahí.

La artista no aceptó porque no quería vender su obra y la exposición no se concretó. Por estos días, la pintora se enteró de que el Francisco Cossío convocaba a una exposición colectiva, titulada Vértice, en la que, según los formatos de inscripción, se debía de informar el precio de las obras y se notificaba que, en caso de venta, el 20% del monto se quedaría en el museo.

La columna reprocha que el museo quiera depredar la obra de los artistas potosinos, además de que obtenga ingresos a través de alquilar el inmueble para fiestas.

En su muro de Facebook, Soraya Peña agradeció la publicación del escrito al columnista, sobre su “desafortunado encuentro con el portero que es director del Museo Francisco Cossío”.

“Además de tener que trabajar y luchar por espacios, las mujeres nos enfrentamos con este tipo de sujetos que no han salido de las prácticas priistas de toda la vida. Los espacios son nuestros, no propiedad privada”, señaló.

Odín Patiño dio el rocambolesco salto del Inpode al Francisco Cossío en noviembre, en medio de acusaciones de querer sacarle provecho a su cargo.

A ver si resiste esta historia de pinturas de charros y abuso.

¡HASTA MAÑANA!