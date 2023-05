Debo, no niego… Arena más costosa

La demanda de los jubilados de la burocracia estatal, hartos de pagos fue puntual: en lugar de conciertos onerosos, la administración de Ricardo Gallardo Cardona debería destinar esos recursos a cumplir sus obligaciones.

Igual de seca fue la respuesta de la Oficialía Mayor: simplemente, esta administración no tiene recursos para pagar los bonos exigidos.

Ante ese escenario, es comprensible el enojo de los jubilados, que ven cómo el dinero que podría, precisamente, rescatar su situación, se utiliza en gastos superfluos.

El tacto no es el fuerte de la Oficialía Mayor, que simplemente pide esperar a los quejosos, asegurando que no se desconocen las obligaciones, pero simplemente, no tiene dinero para pagar.

Del por qué la dependencia llegó a esa penosa situación, ni una palabra.

Hablando de derroche, el que sería el ejemplo más acabado de la superfluidad que caracteriza a la administración gallardista, la Arena Potosí, generará más polémica.

Y es que el proyecto de un centro de entretenimiento podría resultar más caro de lo dicho originalmente. En noviembre del año pasaron, el propio Gallardo Cardona, tasó el proyecto en 290 millones de pesos.

Sin embargo, la única propuesta económica disponible es más del 50 por ciento más alta: 481 millones de pesos.

Como si fuera una carrera de salmones, al principio fue un grupo de importante el que se interesó en la obra: cinco constructoras foráneas y locales.

Sin embargo, sólo una sobrevivió para realizar la propuesta económica que rebasó la cifra inicial.

El procedimiento aún no termina. El fallo está previsto para el 8 de mayo y tiene dos posibilidades: una es que, ante el exceso de precio, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública opte por no continuar la licitación y renovar el proceso.

La otra es obviar el exceso en el costo y declarar a las empresas que realizaron la única propuesta.

Sería una decisión que aumentaría la controversia, toda vez que, como este medio documento, los planos de la obra que se conocen, la capacidad de la arena sería de 8500 personas y no los diez mil cupos prometidos.

Es decir, más cara y con menor aforo que lo prometido.

Al parecer, será muy corto el lapso en el que Leonel Serrato Sánchez enfrentará el desempleo. El extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regresará a la Secretaría del Bienestar, territorio morenista.

Desde el fin de semana pasado, en redes sociales, funcionarios de la delegación que dirige Gabino Morales, daban la bienvenida al notario, tras su renuncia pública a la SCT.

Habrá que ver cómo coexisten las aspiraciones electorales de ambos de cara al 2024.

¡¡HASTA MAÑANA!!