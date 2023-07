Delicia del poder ¿Para cuándo los puentes?

Para que es el poder si no puede abusar de él, reza una máxima popular y tal es el caso del Poder Judicial del Estado en donde una consejera ha aprovechado su buena fortuna para compartirla con sus parientes y conocidos.

Se trata de la Consejera Diana Isela Soria Hernández quien aprovechando su cargo ha colado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado a 16 de sus familiares cercanos, comenzando con una de sus hermanas, además de sobrinas, sobrios y hasta hijastros y la pareja de una de ellas.

La situación no es nueva, pero lo que sorprende es que a estas alturas no existan mecanismos efectivos para que esta clase de abuso del poder e influyentismo se siga repitiendo de manera, al parecer tan normal y cotidiana y simplemente no se remedie. Tal vez, los implicados cuenten con la preparación necesaria para ocupar el cargo que ostentan, ¿pero para qué generar sospechas de esta manera?

La construcción de los puentes vehiculares de la carretera a Rioverde y el anillo periférico oriente, parecen haberse eternizado. Cuentan habitantes del sector que los constructores avanzan un poco en un puente, se les acaba el material y se van al otro, luego le siguen un rato, reciben el material, se les acaba, a veces regresan al otro o esperan a que les llegue material a cualquiera los dos. Por eso, puede creerse que ya se tardaron en un par de construcciones que hicieron prometer al gobernador que tardarían unos cuantos meses. Mientras, el tráfico, el aterradero y el desvío de vehículos es cosa de todos los días. Por ahora, llama la atención que ni siquiera un calendario de obra tienen.

Como alguna vez lo soñaron y lo realizaron los gobernadores Carlos Jonguitud Barrios y Marcelo de los Santos Fraga, también a Gallardo le gusta planear obras de gran infraestructura como parte de lo que dice que va a ser su legado. Sin embargo, o sus asesores son muy malos para los cálculos, o los ahorros y economías del gobierno en la obra pública ya hacen insostenible un calendario más serio, y con planes de desarrollo de obra de infraestructura a más corto plazo. Un ejemplo de la tardanza es precisamente la construcción de los dos puentes, que además de sus terraplenes y volados, involucran la construcción de pesadas estructuras para aparentar el atiramiento de los puentes como el marítimo de San Francisco, California.

Visos de frustración, es lo que parece afectar a los vecinos del Saucito y colonias de los alrededores, porque el bloqueo de la avenida Fray Diego de la Magdalena pudiera impedir este lunes la llegada de la imagen peregrina de la virgen del Santuario de San Juan de los Lagos, que estaba planeada para su veneración en el transcurso del día. Ya no queda mucho tiempo porque este martes a mediodía, la imagen deberá ser llevada al Hospital Central Ignacio Morones Prieto, para el desarrollo de una celebración religiosa para enfermos creyentes. Si no se desarrolla la ceremonia en El Saucito, un grupo de tres comerciantes interesados en frenar la construcción de un paso inferior a desnivel, de sus acompañantes y alguno que otro de esos que no quieren que los demás estén bien, habrán, ahora sí, privado a los vecinos de la misión esencial de la parroquia: Conservar las creencias y las tradiciones religiosas

