Los siete barrios de la capital reconstruidos después de que estaban horribles; el primer colector pluvial de gran capacidad de la ciudad, que volvió a convertir la avenida Reforma en una corriente pero subterránea; la reingeniería urbana de la calle Zaragoza, una calle Hidalgo presentable y una Plaza de los Fundadores renovada, además de un bulevar en un río que conectó a la colonia El Paseo con la avenida Himno Nacional, se convirtieron en legados funcionales y duraderos que ningún gobernador ha alcanzado. Sobran los testimonios de obras complementarias, algunos otros legados de diversos gobernadores, pero sin duda, Antonio Esper Bujaidar fue pieza clave de un trabajo del que se enamoró y con el que encantó a los potosinos. De él todavía presumen otras generaciones.

Es más, no falta quién consideraba a don Antonio Esper, empresario exitoso y persona de gran calidad humana, un similar en la vida real de lo que en la historia de la literatura era el Rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Un ejemplo es su intervención en los parques Tangamanga, que de años de olvido les inventó la forma de mantenerlos con humedad constante para mantenerlos siempre verdes, restauró áreas como la cabecera de La Tenería, reconstruyó la iluminación, restauró la madera del Teatro de la Ciudad y generó eventos deportivos y actividades culturales de atractivo internacional, dio luz verde al Festival del Globo, creó cercas sólidas y muros donde había malla ciclónica, abrió la puerta a la Red Estatal de Parques que incluye espacios en los principales municipios de la entidad, perfeccionados por sucesores, y fue el responsable de instalar el nuevo sistema de oxigenación del Lago Mayor del Tangamanga 1. Y sí, en su reinado en el PRI no conoció las derrotas.

Mientras San Luis pierde a un hombre ejemplar, en el Altiplano las cosas no terminan de cuadrar. La detención del director de Seguridad Pública Municipal de Matehuala en situaciones comprometedoras, podría ser apenas el inicio de todo un entramado de problemas que va provocando la pérdida de la confianza en los cuerpos de seguridad. Esté o no relacionado con la desaparición reportada de los migrantes, el problema empieza a desenredar los niveles que ha alcanzado una delincuencia que en el discurso oficial era matizada, no se sabe si por estrategia o por falta de referentes para dar valor a su verdadera dimensión.

Los grupos delincuenciales que han formado parte de la noticia del clima de inseguridad, solo pueden ser identificados por los que se encuentran cerca y los conocen, ya sea por investigaciones o por referencias previas. Sin embargo, el hecho de que con toda frescura, un grupo de delincuentes hubieran causado tal nivel de apuros, al privar de su libertad a viajeros, es sinónimo de que la cobertura de vigilancia y prevención, está ausente en la zona Altiplano del Estado. No solo es un director mal portado el asunto central de lo ocurrido. Si un cuerpo de seguridad municipal no tiene la capacidad ni siquiera de organizar un protocolo de protección a una zona asolada por la delincuencia, es poco probable que tenga la infraestructura y los medios para detener a cientos de personas que buscan llegar a la frontera norte del país.

Sea cual sea la historia, el gobierno tiene mucho trabajo para tejer los puntos finos de los operativos de seguridad pública. No basta con las promesas de una mayor vigilancia ni con comprar vehículos de alta gama. No se trata de fierros, se trata de estrategia de personas. Si los métodos no sirven, la autoridad está llamada a cambiarlos y a dar respuestas.

