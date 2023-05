La preparación del escenario electoral de 2024 puede dar una lección que bien merece la adaptación de una frase popular: “Nunca les cuentes demasiadas cosas de ti a los demás recuerda, que en tiempos de preparación para las elecciones, entre los adversarios, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar y el sordo a oír”. Desde el resultado de las elecciones de 2021, en las que oficialmente fue declarado perdedor Octavio Pedroza Gaitán, su aliado Enrique Galindo Ceballos inició de inmediato una campaña para acercarse al ganador de la gubernatura, y hasta abrirle un escenario de confianza. La respuesta inmediata de quien quería sentarse a gobernar el Estado fue de apertura, como estrategia para buscar un aliado, luego del encontronazo de este último con el navismo.

????

Inició el romance político entre el gallardismo y el ganador de la alcaldía capitalina por la Coalición Sí por San Luis Potosí, y con errores o sin ellos, todo se perdonaron, aparecieron juntos en las fotos, se celebraron sus logros y dijeron comprender sus debilidades. Pasó el tiempo, viene un nuevo escenario electoral, se olvidaron los amores y ahora parecen extraños. Parte de ese rompimiento, es la vigorosa campaña encabezada por el gobernador para resaltar errores, algunos sí garrafales, y otros aunque vengan de años anteriores, pero el caso es que se deben señalar a la autoridad responsable. Claro ejemplo es la muy baja inversión en obra hidráulica en Soledad de Graciano Sánchez, de la que se señala al Interapas.

????

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, la alcaldía se ha considerado agraviada por la inversión escasa en obras de infraestructura. Curioso que los dos grandes sectores quejosos, son usuarios morosos del agua potable, en el caso de Soledad ya por tradición. En este último, debe recordarse que la única persona que se atrevió a cortar el servicio de agua potable, fue la exdelegada de Interapas Natalia Castillo, quien suspendió el servicio a la alcaldía de Soledad justo cuando se celebraba la denominada Feria de la Enchilada. Fue así como por entonces la alcaldía se puso al corriente.

????

Con independencia de las deudas de los dos niveles de gobierno que se curan en salud con los pendientes del Interapas, también es cierto que hace falta mucha mayor inversión, ya sea por los ingresos de cuotas y tarifas que por razones políticas el Congreso del Estado se ha negado a nivelar en casi una década, o por los recursos de procedencia federal, ya sea como contrato de deuda, o como recursos participables o a fondo perdido, del Programa de Devolución de Derechos de Extracción (Prodder) o del Programa Agua Potable a Zonas Urbanas (Apazu). El punto es que por el discurso que inauguró Gilberto Hernández Villafuerte de que el gallardismo quiere administrar el agua de Soledad, la alcaldía del municipio conurbado ha guardado distancia con el Interapas, y el resultado es obvio: no se ponen de acuerdo.

????

El gobierno gallardista no es muy pródigo licitaciones y transparencia. Un ejemplo es la asignación directa de la alimentación a los internos de los centros de reclusión. Como ese contrato, hay múltiples observaciones a obra pública que es previsible que los órganos auditores no señalen. De transparencia poco hay, si se considera que hasta ahora no se sabe quién es el proveedor de pailería que adorna los accesos a los parques estatales, y la entrada principal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Al menos, con o sin errores, se sabía quiénes eran los restauranteros que proveían los alimentos para el centro penitenciario de La Pila, en los años de gobierno que atestiguaron la intoxicación de internos.

????

¡¡HASTA MAÑANA!!