El PAN tóxicoConsejo Hídrico inorgánico

El blanquiazul con participación única de consejeros estatales se alista para la elección de la próxima dirigente estatal. En la contienda no habrá rival masculino. La nueva dirigencia tendrá bajo su responsabilidad la elección del candidato a gobernador para 2027. Sin embargo, hay un escenario hasta ahora poco claro. El PAN y Morena tienen la vista puesta más o menos en el mismo perfil de candidato. En el caso del Partido Verde, todo parece indicar que hay un gobernante principal que tiene los ojos puestos en su señora, para el proyecto transexenal, caso único de vínculo directamente familiar para pensar en la sucesión. Hace décadas, el proyecto sucesorio descansaba en amigos, compadres o allegados de grupo.

La dirigencia panista enfrentará un reto que no parece ser fácil. Aunque hay un empresario aspirante a la gubernatura por Morena, Xavier Azuara, usuario del blanquiazul desde que Marcelo de los Santos lo introdujo a la política, también piensa en el empresario huasteco, por aquello de que no le salgan las cuentas en el partido que lo vio nacer. También ese nuevo gobierno interno llega con la peor de las adversidades de su historia, al haber pasado por todo el poder durante los primeros 12 años del presente siglo, y luego perder casi todo en los gobiernos del extremo opuesto. Poca esperanza de que se reponga, si la herencia De los Santos fue un partido dividido, con una vida política para un PAN tóxico, que algunos panistas han llamado “de vida interna de peleas de perros y gatos”.

Lo que sí y lo que no deberá pasar en la elección de magistrados y jueces, es cosa de que ya no se sabe si estas líneas salen sobrando, o alguien tomará en cuenta la observación. Ya con el batidero jurídico, que extrañamente aprobó un número muy alto de diputados, incluyendo dos priistas que a nivel San Luis Potosí vendieron su voto, uno de ellos por cierto abogado, lo menos que se espera es lo que han padecido países de Latinoamérica y el Caribe: gobiernos sumidos en altos niveles de corrupción, impunidad, poca transparencia y ausencia total de seguridad jurídica, como garantía de la existencia de ministros, magistrados y jueces electos con métodos políticos. Obviamente, del batidero saldrá ganando alguien, pero no los legisladores que pagarán los dividendos de ese naufragio legal.

El aislamiento del Consejo Hídrico Estatal durante la llegada del actual gobierno de la entidad, no es todo lo que le pasa a ese organismo autónomo. Resulta que el actual presidente, Jonathan Quintero, también enfrenta el enojo de los restantes integrantes, aislados o relegados de un organismo que por sí solo estuvo un poco fortalecido, precisamente por decisiones desafortunadas. La postura de Adriana Aldrett y otros consejeros, da cuenta de que al Consejo Hídrico le pasó lo mismo que al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: en ninguno de los dos hay trabajo orgánico por problemas de sus dirigentes. En el Consejo Hídrico, hay otros ciudadanos que tienen propuesta de trabajo; en el Comité Ciudadano Anticorrupción, la desarticulación es tal, que por su inoperancia renunció Ramón Infante, representante empresarial y padre de uno de los jóvenes fallecidos en el accidente del antro Rich.

La disponibilidad del agua superficial deberá crecer, antes de que lo que aumente sean los riesgos en el subsuelo que ya provocan enormes grietas. La destrucción progresiva de viviendas que en la década de 1990 fue novedad en la Colonia Aeropuerto, parece ya ser parte de la vida rutinaria en los alrededores, desde la Colonia Industrial Aviación hasta los cimientos del edificio Lamadrid, donde se alcanza a percibir el desnivel que va creciendo por agrietamiento del subsuelo. La especialista Adriana Aldrett lo advirtió: se necesita ampliar el área de presas, para evitar más daño al subsuelo.

