Algo muy raro pasa en la Secretaría de Finanzas del Estado, que sus sistemas son tan vulnerables, que también la transparencia pende de un hilo. El supuesto hackeo a las plataformas de almacenamiento de información se da en el contexto de un intento a nivel nacional por desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Con independencia de los plazos, el punto es que la información pública no está en su lugar en las plataformas, pero tampoco un mecanismo visible de acceso a la información. La falta de datos convincentes comienza a afectar otros procesos.

La publicación de los datos de Wmovimientos financieros ayuda a mantener cierto orden, por la responsabilidad y el compromiso en el manejo de los recursos públicos, para hacer saber a la ciudadanía en qué usa el dinero de sus impuestos. Estrictamente, la caída del sistema no debería ser pretexto, si se supone que el gobierno paga mantenimiento de sus redes y sistemas de procesamiento de información.

Es cierto que el artículo 197 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un sistema de sanciones para el caso de que no se encuentre en su lugar la información que no se relaciona con la protección de datos derivados de procesos subjúdices, o en su caso que pudieran afectar de alguna manera a terceros. Sin embargo, la Cegaip es una institución que de un tiempo a la fecha ya no resuelve nada, o solo algunas cortinas de humo. La crisis institucional de los órganos de transparencia es la peor desde la implementación de las leyes de información pública y las instituciones garantes, en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

La revisión de cuentas públicas es uno de los procesos más lentos, si se considera que pasan años para anunciar la detección de algún proceso irregular, ya sea por saqueo de fondos públicos o por el incumplimiento de requisitos de documentación, como ocurre ahora con el sexenio estatal de Juan Manuel Carreras López y las irregularidades en los procesos para manejar el dinero público. Es verdad que el gobierno estatal actual no es una perita en dulce por lo que se refiere a los manejos financieros, pero ya se tardaron mucho con el mandato del güero Carreras.

Es cierto que todos los gobernantes tienen que revisar el cochinero que les dejó el anterior, pero el trabajo de los auditores debió ocurrir hace meses y no ahora que parece ser producto de una ocurrencia preelectoral.

Basta con el nombramiento de buenos revisores, expertos y profesionales, para cuadrar números que den cuenta de los desfalcos de los gobiernos que ya se fueron. No todo es tolerar a los auditores lentos, anquilosados y muy burocratizados que entregan las propias cuentas de su trabajo en tiempo tardío, sin ganas y quién sabe si apostando a la prescripción de los asuntos. A veces cuando detectan alguna irregularidad, quien se llevó el crédito del asunto ya anda muy lejos.

