GN, incompetencia total Los ladrones, hasta la cocina

Aún con todo el caos, con probabilidad, el Gobierno Federal dirá que tiene otros datos. A lo largo de la semana, empresarios y transportistas, se han pronunciado por poner de relieve la incompetencia de la Guardia Nacional para suplir a la Policía Federal. Los del nuevo cuerpo no le saben a la seguridad interior del país y mucho menos, a la forma de conducirse en las carreteras. Surge un accidente y no saben qué hacer. El cuerpo de seguridad manda policías que tienen la orden, solo de quedarse parados en un lugar donde ocurre un accidente, y no deciden retirar vehículos accidentados “porque no les han dado instrucciones”.

Ese es un claro ejemplo de incompetencia. Depender de un jefe policial que no sabe, que quizá se ganó el cargo por afinidades políticas o vaya Usted a saber, amable lector, es apenas una pequeña muestra de que un percance como el sucedido la madrugada de este sábado en San Diego de la Unión, con la toma de decisiones puede hacer la diferencia entre crear vías alternas y carriles de contraflujo, o dejar parados a los viajeros, y además de provocar los riesgos a la salud pública, generar costos tan multimillonarios como la hasta ahora malograda refinería, el aeropuerto elefante blanco que por su baja afluencia solo servía de perfecto escondite de llegada para los seleccionados mexicanos de futbol, o el tren que cruza la reserva ambiental de nuestro México.

Parece ser que a nuestros legisladores potosinos se les apareció el mismísimo Mefistófeles. Por andar de prontos, enfrentan un revés legal producto de la planeación deficiente de sus maldades. Generaron una sesión plenaria para decretar una inhabilitación al presidente municipal de la capital de la administración anterior, por una controversia de tenencia de la tierra que apenas se encuentra en litigio. Es más, ni siquiera se ha demostrado quién es el dueño de predios que se encuentran notificados en instancias agrarias, por un supuesto traslape de límites territoriales, en el área de construcción de un puente vehicular en el anillo periférico oriente. Ninguna autoridad judicial giró instrucciones para retirar derechos políticos al personaje referido, y el Congreso ya había hecho parte de la tarea. Es cierto que en algo se tienen que entretener los diputados, pero mínimo que piensen en lo que no les vaya a generar costos después, porque se les encuerdó en un caso irregular que pudiera salpicar a muchos.

Este sábado, la alcaldía de la capital reorganizó sus brigadas de seguridad en el centro de la ciudad. Es cierto que con eso no basta. Denuncias recurrentes de vecinos del Centro Histórico y los barrios de San Sebastián y San Miguelito, han demostrado a través de los meses, la cercanía de policías con malvivientes que se dedican al robo. Los policías los conocen, platican con ellos y hasta los dejan ir cuando hay una denuncia ciudadana. Incluso, pareciera ser que realizan operativos para desanimar a las víctimas a formular una denuncia. Los ladrones se la pasan en el centro y a veces se van a turistear a otras zonas como la Colonia Industrial Aviación, por cierto este último, un sector que identifica mucho con su infancia y adolescencia, al gobernador y al alcalde de la capital.

Los ladrones se mueven con tal soltura, que al haber robado en el interior del edificio de la Dirección de Gobernación y meterse hasta la cocina, poco les falta para entrar a las oficinas de los jefes policiales a llevarse lo que quieran. Es más, los buscadores de lo ajeno se moverían con tal cinismo, que posarían para la foto. Así de descompuesto está el escenario de la inseguridad, en el que ya no se puede afirmar que la incidencia delictiva es solamente percepción, ni que los ladrones sean solo vecinos. Hay grupos delictivos que pueden llegar y asentarse con tranquilidad.

¡HASTA LA PRÓXIMA!