El gobierno estatal ha intensificado en estas últimas semanas una serie de señalamientos contra proyectos y obras transexenales, aduciendo onerosos impactos contra las finanzas actuales.

Y no carece de razón. Son millones de pesos los que el erario tiene que destinar a proyectos como de la tratadora del Tanque Tenorio, el penal de Valles o El Realito, todos heredados de pasadas administraciones.

Otra coincidencia de estos hechos es que las dificultades financieras del gobierno estatal están siendo cada vez

más evidentes.

Dificultades con sindicatos por el corte de prestaciones, la falta de pago de aportaciones obligadas, como en el caso de Pensiones, y un incremento en los pasivos de corto plazo, como lo reflejan reportes de la misma administración.

Ambos casos, la ofensiva contra los proyectos de largo plazo, y las penurias financieras, podrían ser situaciones aisladas o la segunda pudiera ser una consecuencia de la primera.

Si es así, las autoridades involucradas deben ser cautelosas para evitar que en su intención de cancelar los contratos del pasado, no se vaya a incurrir en incumplimientos que luego tengan consecuencias más costosas que las que las dificultades que se quisieron evitar.

La noticia de que se detectaron filtraciones en el antiguo tiradero de residuos peligrosos que la empresa Coterin abrió durante los 80 en Mexquitic coincide con el anuncio de la tajante negativa del gobierno estatal al establecimiento en San Luis de un confinamiento de residuos industriales peligrosos.

Coterin, junto con Metalclad, son hechos que nos recuerdan el desastre que era el manejo de residuos peligrosos en San Luis. El caso justifica la desconfianza en proyectos de esta naturaleza.

Sin embargo, esa cerrazón no debería darse en la discusión del problema central: una instalación de esta naturaleza es necesaria en San Luis. Y lo será aún más conforme aumente la afluencia de empresas que traerá la ampliación de la BMW.

No por la empresa alemana, que sabe cómo trabajar respetando al ambiente. Pero vendrán más empresas con procesos no tan amigables con la ecología, no sólo industriales, sino constructoras incluso.

El proyecto del Servicio Geológico Mexicano de buscar sitios idóneos para confinamientos en el Bajío, incluyendo a San Luis, habla de 112 tiraderos descontrolados en la entidad, aunque la estadística es muy antigua, de 2012. Sin embargo, pone en relieve una realidad: un confinamiento de residuos peligrosos, estrictamente controlado y vigilado, es necesario para la entidad.

