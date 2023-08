La propia administración estatal ha reconocido que no vive la más boyante situación económica. Pero es en las cifras de los reportes oficiales donde se están apreciando los impactos de las penurias económicas.

La Secretaría de Finanzas ha estado informando de un recorte federal en las participaciones federales que habría llegado a 700 millones de pesos.

El informe de la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre de 2023 revela que este recorte podría haberse centrado en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, que registra una baja de 605 millones de pesos.

Otros indicadores relacionados con la obra pública realizada por el gobierno estatal también presentan recortes por cantidades semejantes. Este hecho refuerza el hecho de que la obra pública del estado es la que ha resentido el recorte.

Fuera del terreno de los números, también hay indicios, En Soledad de Graciano Sánchez, propietarios de comercios aledaños al puente de la carretera a Rioverde se quejaron de que la obra ya ha tomado demasiado tiempo, en parte, porque los trabajos tienen una frecuencia intermitente.

Queda por delante la segunda mitad del año, en donde se verá si los recortes presupuestales siguen afectando lo que se ha convertido en un pilar de la estrategia promocional de la administración: la obra pública.

Este día está en San Luis Marcelo Ebrard. El aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia de la República se monta en el problema de la sequía, pues una de sus actividades es una marcha por el agua.

Pero seguramente el interés mediático estará en el caso de su colaborador asesinado en Guerrero, hecho que ha enturbiado la precampaña de las corcholatas.

Además, será una oportunidad si tránsfugas locales de los partidos políticos buscan cobijo en la candidatura del excanciller.

¿Cuál será el interés de bloquear la creación de la comisión legislativa que verificará el destino del dinero recibido por el gobierno del estado por la venta del predio de Ford?

La bancada del Partido Verde Ecologista de México pidió que la medida se aplace para ver qué opinan la Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado.

Pero lo que más llama la atención no es eso, sino que los promotores de la idea, la bancada del PAN, no pareció muy contrariada por el revés, pues hasta el momento, no se conoce de ninguna reacción a la medida. ¿Pues qué no son oposición?

¡HASTA MAÑANA!