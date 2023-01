Invertir en agua, no en arena La muerte lenta de Carranza

La siguiente falla en el acueducto de la presa El Realito no perdona. Su resistencia no da más, como para postergar por años una solución pronta al desabasto de agua potable que se ha vuelto recurrente y deja a miles de capitalinos sin agua, a los órganos operadores de agua como responsables de tapar el literal agujero, y a la autoridad estatal en medio de la indecisión para empezar a generar ahora la solución a un problema grave. Trabajar sobre la solución definitiva sin dilaciones, no se llama error; su nombre es responsabilidad, y es esa misma con la que no cumplieron los gobiernos predecesores al revisar en primera instancia la calidad de la construcción del acueducto y por consecuencia, su operatividad.

Si bien era un contrato leonino, lo cierto es que ha pasado suficiente tiempo para no hacer nada. Pasaron los gobiernos capitalinos de Ricardo Gallardo Juárez y Xavier Nava Palacios, los gobiernos estatales de Fernando Toranzo Fernández, Juan Manuel Carreras López y un año y meses de Gallardo Cardona, y es fecha que entre tantas fallas de un acueducto mal hecho, nadie atina a programar un proceso reconstructivo definitivo. Es más, hace diez años que venció el plazo para la cobertura de costos de la construcción y operación

El 22 de mayo de 2017, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por el que se da a conocer el valor recuperable, así como las características generales de la obra pública federal de infraestructura hidráulica denominada “Sistema Presa El Realito”, que comprometía 1 mil 082 millones 991 míl 441 pesos por un criterio de importes anuales de los conceptos que integran el valor recuperable del Sistema Presa El Realito, en razón de 1 mil 394 millones 743 mil 520 pesos por importes actualizados por inflación de los conceptos que integran el valor recuperable del Sistema Presa El Realito. Se supone que a partir del resultado favorable para la construcción de la cortina de la presa, en 2008, San Luis Potosí y su autoridad local debían aportar ese año, 374 millones 370 mil 004, aún en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga; le seguía en 2009 una aportación de 105 millones 908 mil 367 pesos en el año combinado de los sexenios de Fernando Toranzo y su antecesor. Para 2010, la aportación obligada estaba calculada en 96 millones 206 mil 860 pesos; en 2011, el dinero de pago se calculaba en 558 millones 305 mil 086 pesos; para 2012, el monto alcanzaba 235 millones 884 mil 763 pesos y en 2013, 24 millones 068 mil 440 pesos. Más se estableció un precio de tarifa de 63 millones 072 mil pesos por la aportación anual Sistema Presa El Realito, con un gasto medio anual de 2 metros cúbicos por segundo. Hasta 2023 no llega ni un metro cúbico entero a las redes de agua de la capital potosina.

Ahora, con tanta fractura, mucho menos se puede pensar en sacrificar más el bolsillo de los potosinos por un acueducto ineficiente, elaborado con materiales que alguna mente criminal sabía que no resistía, condenado a caer en desuso si las autoridades locales deciden no volver a tomar agua de la presa, o a un gasto que nadie se ha atrevido a asumir para recuperar la entrega de agua a los potosinos.

Poco a poco, el glamour de la avenida Venustiano Carranza se va perdiendo entre proyectos fallidos, inoperancia de las decisiones viales, falta de planes para reactivar el comercio y los servicios, y una crisis económica y pandémica que no da tregua. A ese agregado, la creciente soledad de la avenida, políticas públicas erróneas, la inmovilidad comercial y hasta la prohibición para estacionarse, pone de relieve la falta de seguridad pública, y la improvisación de planes para hacer qué la avenida Carranza sea una vialidad vigente y funcional.

