Crispín Ordaz, ex alcalde de Ébano, alcanzó notoriedad en 2017 por haberse atrevido a grabar el chantaje que desde el Congreso del Estado realizaba la que quizá fue la más corrupta Legislatura del estado.

????

Fue él quien grabó el video en el que el entonces diputado Enrique Flores describía el esquema mediante el cual un grupo de diputados, en complicidad con funcionarios igual de corruptos de la Auditoría Superior del Estado, exigían grandes cantidades por blanquear sus cuentas públicas. El esquema bautizado como “La Ecuación Corrupta” es quizá el caso más evidente de mal manejo de los recursos públicos que se ha documentado en San Luis.

????

Ahora, él está muerto, víctima de la violencia delictiva que las autoridades de los tres niveles del estado han sido incapaces

de detener.

Y algunos de quienes estaban en el grupo que denunció forman parte, precisamente, de

esas autoridades.

????

La dispersión fue la actitud dominante entre los diputados en el segundo paquete de comparecencias de funcionarios estatales ante los diputados del Congreso.

????

Parece que algunos legisladores sólo están al pendiente de sus propias intervenciones, pues fueron varios los que hicieron preguntas sobre temas que otros colegas habían tocado recién.

????

Los comparecientes se resignaban a volver a referirse de datos, cifras y situaciones, no sin soltar un afilado “vuelvo a repetir”.

????

Y no faltó la melosidad y falta de cualquier asomo de crítica en

los cuestionamientos.

????

En suma, las comparecencias no han evolucionado y siguen siendo ejercicios sin mucha utilidad.

????

El ayuntamiento capitalino deberá tener ya listo un operativo vial en la zona de El Saucito de cara a las celebraciones de Día de Muertos.

????

El tráfico en la zona se complicará por las obras que se realizan en Fray Diego de la Magdalena, en las cercanías del cementerio.

????

¿Dónde está el dinero que regresó la ex secretaria de Salud, Mónica Rangel? Desde mayo, cuando fue encontrada culpable por el desvío de 22 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado anunció que la devolución del dinero había sido parte del pacto que evitó que la ex funcionaria no pisara la cárcel.

????

Sin embargo, quien ahora ocupa su cargo, Daniel Acosta, reveló que a varios meses de ese fallo, la dependencia aún no recibe esa cantidad.

????

Aunque es un monto mucho menor a la enorme suma de recursos sobre las que hay indicios de que Mónica Rangel desvió, 22 millones de pesos siguen siendo muchísimo dinero.

????

Y como tal, también debería generar una suma generosa por intereses.

????

La Fiscalía General del Estado tiene este balón en su cancha para responder a la pregunta hecha líneas arriba.

????

¡HASTA MAÑANA!