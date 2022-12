La ausencia de Gama A medir el gasto

Es evidente la ausencia del senador Marco Antonio Gama Basarte en el escenario político de San Luis Potosí. No importa si no acude al 50 aniversario de su escuela secundaria. A fin de cuentas, en política, los espacios vacíos se llenan de inmediato, y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le ganaron el foro. En presencia física o a través de redes, conmemoraron el aniversario de su plantel de origen. Ahora, en la etapa más importante de su carrera política, su función pública en el Senado, dialogar con él técnicamente es imposible. Es más, es difícil saber si está seguro de haberse cambiado a Movimiento Ciudadano y dejar atrás toda la historia de beneficios que le trajo el blanquiazul, incluyendo la representación en la máxima tribuna legislativa. Según lo dio a entender, la visión de su futuro de su nuevo partido, está en manos de Eugenio Govea.

????

Por el lado del Palacio de Gobierno, un programa que vino a representar aire fresco para los contribuyentes propietarios de automóviles, conductores o choferes, el de las licencias sin costo parece no terminar de convencer en su enredo de trámites burocráticos. Oferta papelería, o los contribuyentes se someten a la voluntad de la institución proveedora de las licencias, que reparte las fichas en forma muy limitada. Sigue sin servir el sistema de entrega, ya sea por burocracia, falta de inversión en los formatos, o no se quisiera pensar que por falta de voluntad. El caso es que no hay licencias suficientes para atender a todo el que llega.

????

A la estrategia disfuncional, se suma el receso en el que se encuentra la actividad pública, luego de las vacaciones de la mayor parte de la burocracia, y en algunos casos hasta de los directores de dependencias. Tal y como sucedía en la Casa de Gobierno, ahora el centro de convenciones de San Luis Potosí es el recinto para atender los asuntos oficiales, los acuerdos con los funcionarios y tomar decisiones lejos del Palacio de Gobierno. El Ejecutivo Estatal bajó la cortina, tal vez con algunos trabajando y muchos otros, quizá, de vacaciones en la Patagonia. Ni un carro estacionado, en el aparcadero principal.

????

Y sigue el gobierno acumulando deudas. Ahora el sindicato más opositor a su propio patrón, reclama lo suyo. Según la lideresa, el gobierno debe todo el año de cuotas. Eso parece no gustar mucho a los que esperan una solución pronta y sobretodo expedita. Lo cierto es que las aportaciones de los trabajadores expresadas a manera de cuotas, sirven para la operatividad de los sindicatos. De ahí pagan las nóminas de trabajadores de la oficina del sindicato, rentas, vehículos, combustibles y alguno que otro gasto médico, además de algunos gustos. Con independencia de ello, la administración de las cuotas sindicales daría a entender que es un recurso que con una planeación financiera responsable ya estaría en manos del sindicato, porque a fin de cuentas es dinero que les fue retenido a los sindicalizados.

????

En días recientes, y solo tomando en cuenta que cada cual tiene la obligación de hacer lo que le toca, algunos trabajadores municipales de la Unidad de Gestión del Centro Histórico aparecieron pintando espacios, remozando puestos de periódicos, lavando la calle Hidalgo y limpiando banquetas. Es una labor obligada de mantenimiento que raras veces se hace, pero es cien por ciento una obligació n municipal. ¿Y el Consejo de Áreas de Centros Históricos del Estado, qué está haciendo?

¡¡HASTA MAÑANA!!