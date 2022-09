El Instituto Mexicano de Finanzas mantiene el pronóstico de que 2023 será muy complicado tanto en deuda, como en crecimiento de intereses y el índice de inflación. Son tres fenómenos que representan un caldo de cultivo peligroso para la economía de enero a diciembre del año próximo. Los fenómenos suelen presentarse de manera aislada y afectar en cualesquiera de sus condiciones la movilidad financiera del país.

????

El alza acelerada de precios, la poca disponibilidad de dinero en la banca, la pérdida del poder adquisitivo y la imposibilidad de confiar en la inversión con facilidad, obligan a reinventarse y acortar las perspectivas de gasto, tanto del gobierno como de los usuarios del dinero privado. Un escenario de ese tamaño, compromete tres factores con los que es necesario pelear. Se trata de complicaciones no deseadas que parecen dar la razón a los pronósticos de lo que se sabría sería el saldo de la inmovilidad económica de los años 2020, 2021 y 2022, derivados de las medidas restrictivas de la pandemia.

????

Es cierto que en 2019 la economía se desaceleró e incluso afectó las posibilidades de generación de inversión y por lo tanto de mayor cantidad de empleos. La falta de circulante, generaba un ambiente económico ya muy complicado, que justo cuando se recuperaba a finales de ese mismo año, nuevamente se enredó, luego de que la Organización Mundial de la Salud emitió alertas, y de inmediato los países que tomaron en serio lo que venía, frenaron las actividades hasta la medida de las posibilidades y paralizaron la economía.

????

San Luis Potosí padeció el grave problema de que en una parte de su economía se cayeron las aspiraciones de trabajo y movilidad para prestadores de servicios, centenares de tiendas cerraron nada más en la zona urbana de la capital, el saldo de negocios tales como restaurantes aún no se supera, los trabajadores informales también han sufrido la baja de clientela y de alguna manera la economía se ha sostenido de milagro, por la importante presencia de dos plantas de ensamble de vehículos y más de quinientas industrias de proveeduría que generan miles de empleos que afortunadamente ayudaron a sostener aún con alfileres, la precaria economía.

????

Ahora, y según Carlos González López presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, A.C., no hay un panorama que digamos muy halagüeño, si se considera que cuando a una economía desarrollada se le ubica en recesión, el escenario aún es peor en los países que llevan niveles de mayor atraso en el desarrollo económico y de su entorno. Hay problemas de deuda pública por alza de precios, se encuentra en sí misma la inflación en el escenario y los bancos ya no confían en trabajar con intereses bajos. Uno de los errores más graves, probablemente, es decretar el compromiso de mayores gastos y el alza de impuestos, sin considerar si el entorno económico era sostenible.

????

Por el lado del Interapas se encuentra en proceso una investigación en contra de personas que falsificaban documentos. Hay despedidos y probablemente el caso dará para más. Y es que en el órgano desconcentrado, en cuestiones internas el horno no está para bollos y si algo compromete el gasto, y se requiere de recursos, no está de más ver por dónde están las fugas. No es nuevo el hallazgo de personas que de una u otra manera incurren en actividades de corrupción. Hay dos sujetos despedidos, pero alguien tiene que frenar las fugas de recursos de donde vengan. Así deberá suceder, y así sucedió ahora. Es probable que este hecho encontrado, sea la punta del iceberg de antiguos vicios del organismo operador y la ruta de

las irregularidades.

????

¡HASTA MAÑANA!