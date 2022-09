Siempre que un servidor público busca la manera de perseguir a sus enemigos políticos, debe tomar en cuenta todos los factores que rodean a su estrategia de persecución. Entre todos ellos, se encuentra la pericia para investigar las condiciones bajo las que ese enemigo político se desenvuelve, y valorar sus fortalezas y debilidades, por ejemplo. Los comentarios surgen a propósito de una demanda promovida por un grupo de ejidatarios, que argumentan la invasión y el traslape de tierras del Ejido La Libertad, para la construcción de un puente vehicular y otras obras viales en la zona. La inconformidad como tal no es un asunto menor, si se considera el usufructo de la tierra.

Sin embargo, y a decir de los procedimientos legales que se encuentran todavía en marcha, el tema del traslape de predios en el ejido para la construcción del puente vehicular que cruza el bulevar del Río Españita y la Avenida Industrias, parece haber sido planeado de prisa. El juicio arroja una serie de inconsistencias documentales, que incluyen el hecho de que el Registro Agrario Nacional no reconoce traslape de tierras alguno, y delimita en forma clara la propiedad del ejido. Todo ese análisis se menospreció antes de dar curso a un juicio que no se sabe si la alcaldía va a ganar o perder, pero que pone en evidencia una planeación apresurada. Las prisas no son buenas y perseguir enemigos solo por perseguirlos tampoco es bueno. Eso también requiere pericia.

Este sábado, el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos celebró su fiesta de cumpleaños en un lugar privado, únicamente con amigos y en un lugar donde no había políticos presentes. Fue una celebración dentro de lo que cabe sobria, pero planeada para celebrar sus 56 años y los que un día antes de su aniversario, cumplió su esposa Esthela Arriaga. Los amigos lo celebraron, y salió bien la fiesta.

En la larga novela de la firma falsificada a Sonia Mendoza Díaz, hay mucho que pone en evidencia la doble moralidad de los morenistas, en un partido político cuya honestidad tanto preconiza el líder moral Andrés Manuel López Obrador. Según la investigación de la organización civil Ciudadanos Observando, el robo de identidad sirvió para favorecer a un asesor del exdiputado Edson Quintanar, para aumentarle de 40 mil a 68 mil su sueldo sin justificación. El empleado del Poder Legislativo trabajaba por el régimen de honorarios y lo metieron de contrato. Sonia Mendoza tiene razón de estar molesta. Habría que ver dónde buscar y ver quién fue el empleado o funcionario administrativo que operó un contrato en condiciones ilegales.

Y en la larga novela del conflicto interno de Morena, Rita Ozalia Rodríguez dejó claro que en la alianza con el Partido Verde en San Luis, los morenistas potosinos no pintan. Los que mejor lo entienden son Gabino Morales y Leonel Serrato.

