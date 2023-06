Apenas le cantaban “Las Mañanitas” y María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano se enteraba por terceros que ya tenía sucesor en la delegación que ella encabezó desde el 2020 en San Luis Potosí. Fue una delegada que dedicó la mayor parte de su gestión a enfrentar en la medida de sus atribuciones de la pandemia de coronavirus, la falta de medidas de mitigación, la llegada y distribución de las vacunas que inexplicablemente pretendió manejar en secreto cuando la información ya se había filtrado por otros lados, la coordinación de las vacunas por edades y, eso sí, muy poca obra y muy pocos resultados en las investigaciones de los casos de corrupción de sus antecesores.

Como suele ocurrir, la Auditoría Superior de la Federación toma muestras aleatorias de las áreas financieras y operativas del IMSS y por aquellas determinaciones elaboró una revisión y compulsa a la delegación y en particular a un probable caso de corrupción en el almacén que compromete el ejercicio de más de 120 millones de pesos, hallazgo que se consideró determinante para hacer enroques. El mayor peso que la ahora exdelegada cargará, es que de los manejos del almacén hay señalamientos a otros funcionarios subordinados. Tampoco hay investigación al desempeño de un personaje de nombre Raúl Mario Beltrán, cuyos casos se quedaron inconclusos, o al menos sin dictamen para definir la situación legal del funcionario. Peor aún, es el desabasto de medicamentos y de médicos.

Un médico mexiquense de nombre Leonardo Francisco Muñoz Pérez será el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada de San Luis Potosí, coloquialmente conocido como delegación y todo parece que vendrá a pisar terrenos escabrosos, porque lleva el peso de todo aquello investigable de la delegación saliente y los casos inconclusos de sanción en el proceso de construcción de hospitales que fueron techados y terminaron hechos alberca con la primer lluvia torrencial, todos en la capital del estado, en los tiempos de José Sigona. De este último caso está enterado Zoé Robledo, el director general de la institución, y es fecha que no se resarce el daño.

Cuando un constructor es experto en su materia, lleva toda una serie de planes para desarrollar una obra, y con mayor razón cuando se trata de vender los servicios a los gobiernos que le contratan el trabajo. Llama la atención que del proceso constructivo de la llamada Arena Potosí, lo único que se conoce es que lleva cientos de millones de pesos más del total de lo que se va a gastar la Alcaldía de la capital en medidas para distribuir agua en toda la zona urbana, a lo largo de los meses de suspensión del servicio de agua de la presa El Realito, que dependen de la cortina.

Y a propósito de la arena, la empresa que la construye, anunció que se hará cargo de su responsabilidad por la muerte de uno de sus trabajadores.

De regreso al tema de la crisis del agua, el periodo calculado de manera inicial es conservadora y con la esperanza de que el gobierno del estado decida entrarle a lo que le toca, que es la sustitución de un acueducto construido bajo términos fraudulentos, durante los dos gobiernos estatales anteriores. Es de notar que desde el palacio grande hay un ruido estruendoso para hablar del Interapas y la alcaldía, incluso con algunas afirmaciones temerarias, a cambio del contrastante silencio sobre lo que se quiere saber o de llamar a cuentas o no, de hacer pagar o no, o de hacer construir o no, el acueducto con el que el gobierno debería presumir que pronto volverá a haber agua en la capital.

¡HASTA MAÑANA!