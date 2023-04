Ayer se decía aquí que las autoridades buscaban a 23 personas perdidas en Matehuala y encontraron un agujero negro delictivo, que se puede tragar a más de cien personas en tres días y que, de no haber mediado el escándalo de los viajeros de Matehuala, quién sabe cuál hubiera sido su destino.

????

Estos días han mostrado que Matehuala se ha convertido en un centro neurálgico de la delincuencia organizada en San Luis, que ha establecido, ante los ojos de todas las autoridades, un mecanismo sistematizado de captura, expolio y desaparición de migrantes y ciudadanos en general.

????

Ya había habido muestras de ello, incluso en el pasado reciente, pero la dimensión y gravedad del problema quedó más claro tras el reciente episodio.

????

También han quedado desnudadas algunas de las fallas y vicios de las autoridades de varios niveles de gobierno, que han contribuido a crear este escenario.

????

Por un lado, al encontrar a 105 personas en operativos distintos, el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades potosinas han mostrado que, cuando se quiere, se puede combatir a la delincuencia. ¿Por qué estos resultados se dan solo cuando están bajo presión? Esto habla mucho de las autoridades.

????

No pasó desapercibido el desastre comunicativo que generó el gobierno potosino, con su Gabinete de Seguridad y su Vocería. Primero estuvo la ridícula confusión de los viajeros procedentes del Edomex con los de Guanajuato, que dejó expuesta la descoordinación entre instancias gubernamentales.

????

Luego se cayó en el extremo de no comprometerse a confirmar nada, por temor al equívoco. La actitud resulta muy cómoda, pero no precisar cuántas personas estaban o no en situación migratoria irregular o ni siquiera contar cuántas personas en total estuvieron involucradas (el confuso boletín de ayer hablaba solo de “docenas”), explican por qué en varios medios se resaltaron las contradicciones.

????

El gobierno de Guanajuato tampoco contribuyó a hacer más claras las cosas, pues informaba por su lado, filtrando incluso datos e imágenes, lo que habla de una nula comunicación interestatal.

????

La irresponsabilidad del gobierno de Diego Sinhue llega al grado de que, tras festejar el rescate de los 23 guanajuatenses, no se va a molestar en explicar las contradicciones surgidas en San Luis de que no eran ciudadanos de ese estado, sino migrantes centroamericanos. Informativamente, le van a dejar a San Luis la responsabilidad de dilucidar lo que pasó.

????

Y por si algo faltara, en el que quizá sea el momento más complicados en materia de seguridad y con toda la atención mediática nacional puesta en San Luis por la sequía informativa en la que cae el país por Semana Santa, el gobernador Ricardo Gallardo estuvo ausente.

????

Extraño que un político ávido de reflectores y que suele expresarse por temas mucho más nimios, como qué artistas traer a los festejos que organiza su gobierno, no haya aparecido en este momento. Su gravedad justifica suspender hasta las vacaciones.

????

Tampoco estuvo visible su segundo, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres. Sin la cúpula de gobierno, el Gabinete de Seguridad se las tuvo que apañar para dar la cara en esta crisis.

????

¡HASTA MAÑANA!