Con todo y que casi 400 millones de pesos es una cantidad respetable, resulta muy baja con algunos de los resultados de pasadas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a autoridades potosinas, en donde se consignaron observaciones por cifras mucho mayores.

De hecho, el último de los tres paquetes de entregas fue el de menor monto: 75 millones de pesos. Queda pendiente desmenuzar el reparto de las observaciones, pero en un primer vistazo a este último paquete de auditorías, la anterior administración municipal de Tamuín es la que se lleva la tajada del león, con casi la mitad del monto.

Por cierto, contra lo dicho por el exalcalde capitalino, Xavier Nava, en 2021 sí recibió observaciones: 82 millones de pesos a su proyecto de alumbrado.

Es cierto que en el tercer paquete de auditorías, no hubo observaciones a su administración, pero la del alumbrado se reveló en la segunda entrega, revelada en noviembre de 2022. Que se diga que no hay ningún tipo de afectación por ella, le toca a la ASF, no a los auditados.

Pésimo el inicio de año en materia de inseguridad. Presumir contención cuando se registran más de cinco mil delitos en enero es estar desconectado de la realidad.

Mientras los homicidios siguen la tendencia a la baja, las lesiones se incrementaron, lo mismo que las violaciones. En materia de robos, resultados ligeramente positivos en lo que toca a autos y motocicletas, pero es alarmante lo que ha crecido el robo a transeúntes en la vía pública.

Sólo desde la retórica se puede considerar que el delito fue contenido al arranque del año.

El panorama se complica luego de que, por primera vez desde 2011, cuando el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública lanzó su ranking de las 50 ciudades con mayor número de homicidios en el mundo, la capital potosina aparece por primera vez en esa deshonrosa lista.

Día importante para la UASLP para evitar que se extienda el descontento laboral que generó el retiro del financiamiento federal al pago de las cuotas del ISSSTE de los catedráticos.

Hoy se tiene previsto un encuentro entre la rectoría, el sindicato de académicos y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La UASLP debe encontrar cómo compaginar la pérdida de los recursos con la obligación de pagarle a sus trabajadores la prestación.

El asunto trasciende lo laboral porque el conflicto estalló en un momento inoportuno: muy cerca de la renovación del Consejo Directivo Universitario, a cuyos nuevos miembros les corresponderá decidir el destino de la Rectoría la próxima vez que se renueve.

Los trabajadores podrían cobrarse un resultado insatisfactorio a través de los representantes maestros del próximo CDU.

¡HASTA MAÑANA!