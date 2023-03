Movimiento en el PRI En la ruta de la sequía

Un muy nutrido grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (casi la mitad de la membresía oficialmente reconocida) inició un proceso sin reversa para pedir la renuncia del actual dirigente estatal Elías Jezrael Pesina Rodríguez, por considerar que es una pieza clave en la debacle del otrora partidazo, ahora partidote. El tricolor es una institución sumida en la más profunda crisis, con un nivel de preferencias electorales similar al que reportaba el PRD en las elecciones de 1997, es decir, testimonial. Es ahora, un PRI en el que hasta se carece de jefe de prensa, hay dirigencias locales y regionales temerosas del gallardismo, el trabajo político es nulo, de la esperanza de los carros completos no queda ni el polvo, los verdaderos líderes se extinguieron o se cambiaron de partido y hasta los militantes permanecen ausentes en las plataformas de redes sociales.

A casi tres semanas de su 94 aniversario, el tricolor se quedó abandonado, con militantes que conmemoran a Luis Donaldo Colosio Murrieta con técnicas de refrescada de memoria que ya huelen a rancio, con eventos de pocos invitados, como si no se entendiera la importancia de su historia nacida bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles, con militantes que ya no saben por qué están ahí, con un sistema organizacional en el que si no trabajan los coordinadores territoriales, y ni siquiera un jefe de prensa, mucho menos quien se dedicaba a hacer el aseo. Ese es un claro contraste con su ahora aliado el PAN, institución partidista en la que el desaseo político interno es muy marcado, pero mínimo mandan a alguien a barrer el piso y a limpiar las ventanas, y de vez en cuando se acuerdan del vasconcelista Manuel Gómez Morín y sus motivos para fundar un partido de empresarios y de derecha.

El PRI y su deliberada sumisión han destruido su propia historia, la que incluso lo hizo sobreviviente a la lucha civilista del doctor Salvador Nava Martínez, el máximo luchador por la democracia de nuestra época en México, cuando el tricolor estaba lleno de simpatizantes que creían en sus postulados, pero también de caciques, dirigentes de acarreo y líderes charros. Las 3 mil 800 firmas de priistas de cepa, es una señal inequívoca de desesperación porque el líder no existe, está ausente, no garantiza un rumbo, y mantiene a la deriva el que pudo ser, si así se hubiera querido, el contrapeso del sistema de gobierno en el que los estilos son de un solo hombre. Ya es 2023, y todo parece indicar que de las derrotas de 2018 y 2021, el tricolor ya no se repone.

Por si fuera poco, en la ruta de la sequía, la ciudad de San Luis Potosí y la presa El Realito están por obsequiar al máximo líder real del tricolor, Enrique Galindo Ceballos, un escenario en el que a falta de agua, y en tanto se resuelven las nuevas fuentes de abastecimiento, sería una ingenuidad pensar que por el solo hecho de hacer un exhorto, no habrá vivales opositores que politicen el tema del agua. En meses previos al arranque oficial de la carrera por la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías, no faltará quién se mantenga a la espera de la falta de agua para calentar el escenario político. No es gratuito que operadores de organismos digan que el agua está contaminada de coliformes políticas.

Una larga audiencia dio al autor intelectual del homicidio del presidente de Coparmex, Julio César Galindo Pérez, una pena de 32 años y seis meses de prisión. El juez tomó la determinación el miércoles 14. Lo cierto es que incluso los familiares del extinto líder empresarial, han presumido que se trata de un proceso de investigación impecable.

¡HASTA MAÑANA!