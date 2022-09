Faltaban algo así como 96 horas para que se venciera el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los diputados locales entendieron bien el mensaje y lo asimilaron. Por lo menos en teoría, hicieron lo necesario para reconstruir la normatividad electoral, que suple un documento excluyente, que por impugnación de pueblos originarios no entró en vigor para la elección intermedia de 2021. Con sus propuestas, dieron luz verde a un documento que regirá las elecciones locales concurrentes con la federal de 2024.

Un punto relevante es la desaparición de las alianzas partidarias, que daban ventaja a los partidos políticos para mantener el flujo de sus recursos aún sin postular candidato, y solo pegados a partidos políticos mayores. Las alianzas, además, confundían en cierta forma a los electores, para el caso del voto nulo. El sufragio de un solo ciudadano por varios partidos políticos, más que permitir la expresión popular, acrecentaba la mala costumbre de una elección imprecisa, que arrojaba una disparidad en el número de votantes con respecto a los votos reales.

Es algo similar al número de 232 mil 790 muestras que hasta el corte publicado ayer, resultaron positivas a coronavirus en el Estado de San Luis Potosí, y aquella intención de tratar de forzar esa espeluznante cifra con el número real de personas contagiadas. Debe advertirse que en esas listas hay ciudadanos que han sufrido contagio o recontagio por una o varias veces, por lo tanto el número de pacientes es menor. Exactamente así de imprecisas son las cifras reales de votantes que cruzan dos o más partidos políticos en una alianza.

Una verdadera medición de fuerzas, la representa el número de votos equivalente al número de votantes. Así, éstos pueden votar por un solo partido político y un candidato, o recurrir a coaliciones de partidos, más pequeños se gana en votos por adherirse a candidatos más grandes. Sin embargo, una coalición es la forma transparente de expresar una voluntad popular. Para muestra, basta recordar la Coalición Democrática Potosina, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Demócrata Mexicano, que postuló al doctor Salvador Nava Martínez para la elección de gobernador del 18 de agosto de 1991. Los electores dejaron ver el verdadero peso de los votos, y fue la forma correcta de medir fuerzas con el partido que por entonces se encontraba en el poder.

Las nuevas formas de elegir a los candidatos a cargos de elección popular de origen indígena, representan una idea innovadora, si se considera que primero, en zonas indígenas los candidatos pueden resultar electos por el esquema de usos y costumbres, y posteriormente medir fuerzas en una elección por partido político o de manera independiente. Para entenderlo, una reforma de este tamaño solo era posible, trabajando con expertos en la materia electoral. Los grillos de siempre no habrían alcanzado tal nivel organizativo.

El informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, representó una pasarela de funcionarios públicos, miembros del partido principal que lo llevó al poder, y hasta ex gobernadores. Sintomático, es el hecho de que aún a 13 años de haber dejado la gubernatura, Marcelo de los Santos Fraga fue abucheado en Do Mayor en el recinto del mensaje político del actual gobernador. Esta vez, no hubo un atril ni un vaso de agua, ni presentaciones de cifras. Más que un mensaje cuantitativo, prevaleció el sesgo cualitativo.

¡HASTA MAÑANA!