Ominoso silencio en la UASLP La oficiosa SCT viaja al pasado

La reciente propuesta copiada de los vecinos queretanos, de prohibir el uso de celulares en las escuelas de nivel básico y medio superior, respaldada en San Luis Potosí por el gobernador Gallardo y algunos legisladores, intenta frenar el ciberacoso y mejorar la concentración en clase. Sin embargo, aunque la intención parece correcta, esta medida resulta una solución superficial que no resuelve los problemas de fondo.

Limitar el acceso a la tecnología en un mundo digitalizado no es la respuesta más inteligente ni la más efectiva para enfrentar los desafíos educativos. La verdadera cuestión no es la presencia de los celulares, sino cómo los estudiantes aprenden a usarlos de manera responsable. Prohibirlos en las aulas puede parecer una salida rápida, pero no aborda la falta de educación digital ni la necesidad de enseñar a los jóvenes a manejar estas herramientas con criterio. La disyuntiva está entre prohibir o impulsar un enfoque responsable del uso de la tecnología.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se va quedando sola con su silencio, pues a las críticas del contrato con una improvisada empresa se sumó un senador de la República que así marca territorio e intenta convencer de que la UASLP requiere transparentar sus procesos y auditarse en el uso de recursos públicos.

Quizá va siendo hora de que el rector responda y abandone el victimismo por el ignominioso contrato. Si bien es cierto que uno es dueño de lo que calla, también es esclavo de sus acciones. Zermeño parece destinado a vivir en el sótano de las ambiciones de él o los suyos.

Tras una investigación de la asociación civil Ciudadanos Observando, la SCT local tiene mucho qué explicar por el presunto esquema por el cual operó con “tolerancia” las irregularidades de concesionarios del transporte público a cambio de promoción política, asunto que, en todo caso, derivaría en una grave negligencia.

La ley en ese sentido es clara, y los rostros de hombres y mujeres adornando medallones no es un asunto nuevo, pero deja un hedor rancio de los tiempos en los que los taxis y camiones se convertían en publicidad ambulante de políticos de antaño que, sin pudor, usaban la estructura del Estado para “posicionarse”.

Parecía haber quedado en la prehistoria cuando la mafia del taxismo y el pulpo camionero apoyaban con todo al entonces partidazo a cambio de prebendas, concesiones y una rampante tolerancia.

Además, aquí les dejamos una noticia importante para quienes impulsan esas prácticas: no solo terminan por ser ilegales, sino además, son chafas e ineficientes.

Los proyectos de transporte, como el METRO RED, han sido eficaces y le han significado al gobierno de Gallardo utilidad electoral. Por eso resulta doblemente grave que la titular de la SCT, de manera oficiosa, alimente el ego de quienes quieren “hueso”.

¡HASTA MAÑANA!