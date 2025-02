Los nimios pretextos de Zermeño Guerra

Un comparativo del mercado inmobiliario actual, ubica el contrato de arrendamiento de un terreno propiedad de la UASLP en una clara desventaja, que no permitiría sacar un provecho sustancial a un predio que aportaría más ingresos a los de por sí muy deprimidos recursos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En tiempos de premura económica, no se puede pensar en recibir menos por más, sin que haya un fuerte tufo a corrupción, a ineptitud o a ambas.

El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra asegura que durante 21 años, el predio ha estado desocupado y que es “mejor recibir eso que nada”.

Sin embargo, poco a poco la celebración del contrato huele cada vez peor, es tan descarado y desaseado el asunto que cuesta creer que en una institución otrora prestigiada como la UASLP, se hubiera realizado tan cínicamente.

Si el terreno en cuestión no fue utilizado, fue porque la institución no lo quiso, incluyendo los casi cinco años que Zermeño lleva al frente de la universidad. Incluso se pudo utilizar como un estacionamiento sin mucha inversión y con mucha rentabilidad debido a su estratégica ubicación.

Es un pretexto pueril y poco creíble el del rector, que prácticamente dice que mejor migajas que nada, pues debido a que un predio de esas dimensiones y en su ubicación, podría otorgarle muchos más recursos. El rector estaba obligado por el bien de la institución a transparentar el proceso, involucrar a empresas con experiencia en el ramo, tomar mano de los cientos de “expertos” investigadores y avezados profesionistas, al menos para echarle un ojo al contrato leonino que aprobó a ciegas tanto la Comisión de Hacienda como El Consejo Directivo Universitario.

Aumenta el tufo de descomposición en el caso de los terrenos, porque hay cláusulas y un historial que dejaban a la institución universitaria del estado de indefensión jurídica. El contrato, se supone, fue revisado por muchos ojos. Sin embargo, el caso brincó porque solo recibirían 3 millones 450 mil pesos por año, una cantidad muy poco generosa, a decir de la promesa de ingresos que aportaría un terreno de 46 mil metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía de la ciudad.

Un contrato desventajoso por el terreno que la UASLP recibió a cambio del predio de la denominada Cancha Morelos, no es para minimizar. Es un trato leonino, si se considera la falta de cláusulas de rescisión, que debieron quedar advertidas en el formato de contrato que según las propias autoridades universitarias, elaboró el ahora ex abogado general Joel González de Anda, que por cierto no ha dicho “esta boca es mía”

El asunto desaseado de los predios en cuestión no mancha a la burocracia universitaria como Zermeño y compañía, ellos en tres años se van, sino perjudica hasta la raíz a una institución centenaria, respetada y querida, que hoy gracias al rector, responsable hoy de los destinos de la institución a la que dejará en la peor de sus crisis en lo académico, en la rendición de cuentas, de transparencia y con una mancha indeleble de corrupción y desaseo.

¡HASTA MAÑANA!