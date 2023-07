Los procedimientos del plebiscito que tomaría la opinión ciudadana para determinar si Villa de Pozos pasa de ser delegación a municipio, costaría 26 millones 620 mil 138 pesos con 53 centavos más que la suma oficialmente gastada en la elección de gobernador del estado de 2021.

Según el dictamen aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria de este martes, el Congreso del Estado deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas del estado 55 millones 844 mil pesos.

Las cifras oficiales del mismo organismo electoral, para la elección de gobernador en 2021 se requirió de 29 millones 223 mil 864 pesos. La justificación y exposición de motivos, se refiere a que organizar el plebiscito técnicamente involucraría empezar de cero, y asumir todos los costos que implica tanto la proveeduría de insumos como la logística, el personal y todas las acciones necesarias que van desde la convocatoria hasta el conteo, y las acciones que se deriven de la toma de la opinión ciudadana.

El costo es independiente de la cartografía que deberán desarrollar tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque la remunicipalización incluye redefinir los límites territoriales, la inclusión de las comunidades, colonias y espacios de otros usos de suelo, que dejarían de pertenecer a la ciudad de San Luis Potosí, y se convertirían en territorio independiente.

La consulta no estaría fácil, porque involucra posturas a favor, opiniones en contra y hacer lo necesario para disminuir la apatía ciudadana, pero en caso de que su resultado no sea exitoso, se va a convertir en un tiradero de dinero.

Es probable que también traiga apatía, que en corto tiempo se les vuelva a molestar, en este caso, para la organización del proceso de elección de presidente de la República, senadores diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. Las campañas y la difusión exagerada de mensajes de candidatos que prometen o se quejan del adversario, a veces harta a los electores y los aleja de las urnas. Además de la obligación de transparentar el gasto, el Ceepac deberá propiciar condiciones para que la consulta no se convierta en un ejercicio desolado.

Lo que apenas empieza, son los jaloneos entre actores políticos por la devolución de la categoría de municipio a la delegación de Pozos.

Alcalde de la capital y consejeros electorales han advertido que el proceso no puede ser tan rápido, porque se podrían perder detalles legales que impidan la remunicipalización.

Cualquier detalle descuidado podría desembocar en algún juicio de amparo innecesario.

Por lo general los asuntos se caen cuando se toman decisiones de prisa, y Pozos no es la excepción, como en su tiempo no lo fue el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la capital, que un juez declaró sin validez porque no se realizó consulta pública a personas con discapacidad.

En el año 1948, cuando era gobernador Gonzalo N. Santos le quitó la categoría de municipio a Villa de Pozos, la mayor parte de la población se encontraba en estado de indefensión jurídica, y por eso fue posible retirarle su alcalde casi sin respingar, y por entonces solo con un grupo minoritario que reclamaba que se le devuelva su cuerpo edilicio y sus responsabilidades autónomas.

¡HASTA MAÑANA!