¿Poderes carnales? Si los religiosos se juntan

El martes 3 de enero, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado nombrará un nuevo presidente o presidenta. En esta etapa de cambios, la renovación de los cargos en el Poder Judicial no se da en el mejor escenario a nivel nacional. Por primera vez, el presidente de la República fue vinculado a una candidata a presidir la Suprema Corte, pero además la aspirante arrastra el peso de señalamientos por una tesis que se parece o es igual a otro proyecto de investigación. En el sexenio federal pasado, estaba de moda la discusión acerca del nombramiento de un “fiscal carnal”, en una institución que se supone sería autónoma por exigencia del sistema penal. Ahora, el tema es un pronunciamiento para que no haya nombramientos de “ministros carnales”, en aras de la independencia de los poderes de la Unión, y en su caso de los poderes del Estado.

A propósito de renovaciones, también se avecina el cambio de vocería de los organismos empresariales. En poco tiempo, la cúpula empresarial deberá decidir quién será el sucesor de Juan Branca. La decisión mostrará si los empresarios votan por un organismo empresarial con márgenes limitados de contrapeso. Una de las críticas que se ha ganado la actual vocería, es precisamente por un muy prolongado silencio respecto de los problemas que atañen directamente al empresariado. De alguna forma, la elección del nuevo vocero, deberá representar el consenso de los empresarios, y no su propia voz o silencio.

Los ministros de culto religioso, suelen ser los más cercanos a los problemas sociales, por su relación con los creyentes. El posicionamiento público del arzobispo emérito de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, por los altos índices de pobreza en las zonas urbanas, da cuenta de que los problemas no se han resuelto, ni con todo el gasto público. Y es verdad. En comunidades rurales, a veces la pobreza se da por temporadas, sucede por ejemplo con los agricultores que están a expensas de las condiciones del clima, para saber si levantarán cosecha o no. En las colonias de una ciudad, los desempleados son personas pobres, y punto. Estos últimos no tienen medios de defensa y por igual son carne de cañón de los políticos y de los grupos delincuenciales. Se les entretiene con despensas y algunas otras ayudas, pero una vez logrado el objetivo político, son los primeros olvidados.

Por otra parte, si las religiones se unen, la cosa es seria. La delincuencia que se desbordó desde 2007 en San Luis Potosí, literal, mandó a las representaciones de ocho religiones con presencia en esta entidad, a pegar el grito en el cielo, por el rompimiento de la paz pública, expresada en diferentes formas de violencia. Las expresiones ya sea de violencia física, simbólica, o de discriminación en diferentes formas, mandan un mensaje de que hay condiciones que propiciaron que la paz pública se saliera de control. Gobernar no es solo poner una buena cara al mal tiempo. Ahí sí, la dinámica obliga a tomar decisiones o mejor ni rentarse para tomar un cargo público.

Alguien tiene que hacer algo para frenar los muy altos índices de corrupción entre autoridades por vehículos robados. Las acciones de las dependencias públicas están diseñadas para revictimizar a los dueños de los vehículos. Da la casualidad que en algunos robos recientes no hay queja de la policía operativa que los encontró, pero sí de la cadena de custodia del Ministerio Público, en la que son hallados documentos que dicen reportar más pérdidas de las habidas en vehículos. Si eso ha sucedido en casos platicados, es decir los que fueron parte de una denuncia, la práctica de desvalijar vehículos robados es cotidiana.

