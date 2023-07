Política eufemismo Reformas en ciernes

Que los políticos mexicanos han hecho del eufemismo su mejor herramienta no pudo tener demostración más clara que el evento que tuvo aquí ayer Claudia Sheinbaum.

????

No fue un abierto acto de proselitismo personal, sino de construcción del activismo político. No fue mitin político-electoral, fue asamblea informativa. No hubo acarreo multitudinario, sino movilización. Y ella no es una abierta aspirante a la candidatura presidencial de Morena, sino a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

????

Los aspirantes presidenciales, no sólo de Morena, sino también del Frente Amplio por México, están viciando de origen la campaña electoral al iniciarla de manera adelantadísima y saltándose todas las normas electorales que se lo prohíben.

????

Y lo hacen a trasmano de las leyes e instituciones. La exjefa de gobierno de la CDMX lo dijo claro: impugnará cualquier intento de que se suspenda la abierta campaña electoral que está haciendo.

????

El riesgo de esta conducta es el enorme riesgo de que la campaña presidencial se judicialice como nunca se ha visto antes.

????

Y de nueva cuenta, el gallardismo copó el evento de una candidata que no es la de los partidos que comanda. La gran parte de personas trasladadas a un espacio público estatal, la Fenapo, lo fueron bajo el parapeto de los partidos Verde y del Trabajo.

????

Morena podrá haber pataleado recientemente contra el aliado incómodo, pero lo cierto es que no ha pintado en los eventos proselitistas que sus candidatos han realizado en San Luis.

????

Aunque lo nieguen en el Congreso, la reciente reforma electoral está diseñada para incluir a Pozos en los próximos comicios locales.

????

El ahorro es el pretexto y tras de él, se asoma el verdadero propósito: ganar tiempo para realizar nuevas modificaciones legales a la Ley Electoral para calzar la elección poceña.

????

Aun así, van sobre el límite. Ayer, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer que la consulta plebiscitaria para definir si San Luis tiene en Pozos su municipio 59 se realizará el 26 de septiembre próximo.

????

Esa fecha apenas les daría tiempo para realizar las modificaciones a la LEE antes de que, ahora sí, el plazo fatal para hacerlo se termine.

????V

La reciente clausura que hizo la Comisión Nacional del Agua de algunos pozos irregulares en la zona metropolitana detonó el enojo de “piperos” afectados por esos cierres, pues los dejaron sin líquido para repartir… y cobrar.

????

El asunto reveló, quizá sin querer, luz sobre una realidad que ha dejado la emergencia hídrica: el lucro con la necesidad de la población.

????

¡HASTA MAÑANA!