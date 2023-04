Previniendo las muertes Otro elevador dañado

Hasta ahora no está científicamente demostrado el cambio del clima que afecta ya a San Luis Potosí desde hace años, pero si bien la Zona Huasteca es un foco rojo de preocupación por la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, hace ya varios años que también aparecen en San Luis Potosí capital, y provocan enfermedades graves y a veces la muerte. De la década de 1980 y hasta ahora se nos ha enseñado que el mosco se incuba en cacharros viejos o en cualquier superficie que acumule agua, tal vez los moscos de la capital no son generadores de fiebre ni deterioro físico, pero sí de ronchas y contagian virus que provocan malestares por buen rato.

Si bien la Secretaría de Salud centra su discurso oficial en el dengue, lo cierto es que aunque se bajó la guardia por el coronavirus, este año no se irá sin personas muertas. Es una enfermedad que todavía exige cuidados, y sobre todo proteger a quienes por creencias o por imposibilidad, se han quedado hasta ahora sin vacunas y siguen siendo movilizadores del virus. Ya casi no hay cubrebocas, no hay sana distancia, gran parte de la población ya se ha desentendido del uso de gel antibacterial y otras medidas de seguridad sanitaria y los contagios siguen todos los días.

Lo que falta es hacer votos porque no coincidan los no vacunados con eventos masivos que constituyen redes de contagio, porque otra vez con un sistema de salud que no está en condiciones de presumir mayor inversión si se considera que el presupuesto federal se redujo de manera drástica. Y sí, el dengue es un factor importante de preocupación, pero en general, toda enfermedad que produzca la muerte de un ciudadano es de causar preocupación y tristeza. Una o miles de muertes, todas son motivo de preocupación y demandan hacer lo necesario para evitarlas.

Este martes, surgieron en redes sociales versiones de que se había caído el elevador en el Hospital General de zona número 6 del IMSS, en la Huasteca, y según la versión oficial únicamente se detuvo el aparato con una alarma que se activó. Con independencia de lo que sucedió no es el primer caso que ocurre en una institución oficial de salud, ni el primero que presenta problemas en sus instalaciones no solo de atención médica sino también en las oficinas administrativas. Es preciso recordar lo que ocurrió en el edificio Puga que renta el ISSSTE para sus oficinas administrativas, donde los bomberos han tenido que sacar a los usuarios en ocasiones repetidas porque nadie da mantenimiento a los elevadores.

La caída en el presupuesto de salud, parece venir de alguien que toma a juego la grave responsabilidad gubernamental para asegurarse que no se caiga el sistema. Comienza a haber problemas con el abasto de medicinas básicas, a la par del avance en la construcción de hospitales otros se van quedando rezagados, y surgen de manera progresiva e investigaciones no solo de comisiones de arbitraje médico sino también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la constante desatención de clínicas y hospitales, que la peligrosa negligencia del gobierno para mantener el surtido de medicamentos, la carencia de insumos e instrumentos de trabajo, o falta de instalaciones adecuadas.

Aunque no son de su jurisdicción, la Fiscalía General del Estado asegura tener identificados campamentos de narcos. Nada mal estaría que interviniera para informar a las autoridades que deben dar seguimiento al asunto y que no se quede nada más en una denuncia. Los comentarios vienen en el contexto de que en casos como Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción, hablan de que el 98% de los delitos oficialmente identificados ni siquiera reciben una solución que derive en una sentencia condenatoria para el sujeto a proceso.