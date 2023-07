Problema imprevisto Aversión a la deuda

El asunto del crédito tramitado el año pasado por la alcaldía capitalina para que Interapas pudiera cubrir la aportación de 75 millones de pesos y aprovechar una suma igual de la Conagua para obras se le está complicando al gobierno de Enrique Galindo.

Y no lo parecía al inicio de este caso. Ello gracias al atropellamiento con que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona lanzó la acusación de una maniobra financiera irregular, inscrita en su estrategia de meterle el pie al plan de emergencia hídrica del ayuntamiento.

El mandatario estatal cayó en varias inexactitudes que parecían desvirtuar el señalamiento: que el Interapas no puede contratar deuda, que el organismo y el ayuntamiento cambiaron cartera vencida del primero para pagar el préstamo y que ese dinero se destinó al malquerido programa de emergencia hídrica. Ninguna de las acusaciones es cierta.

No fue hasta que la administración estatal detalló que la alerta de presuntas anomalías venía de Hacienda y desmenuzó los presuntos motivos cuando se generan suspicacias más fuertes.

Básicamente, lo que hicieron el ayuntamiento y el Interapas fue una triangulación del crédito: en enero de 2022 el ayuntamiento acordó con Interapas un “apoyo financiero temporal” de 75 millones, pagadero en un año; pero el dinero no lo aportó la alcaldía, sino que contrató un crédito con Bansi por esa suma y los inyectó al Interapas. Luego, cedió al banco los derechos de cobro que tenía sobre el organismo, para que recibiera 12 abonos mensuales de entre 6 y 7 millones de pesos, que fueron terminados de pagar en abril pasado.

¿Por qué el Interapas no contrató directamente el préstamo? Podría haberlo hecho sin problema. Los registros de Hacienda sobre deuda de estados, municipios y otros organismos públicos muestran que en décadas pasadas, el Interapas pactó al menos tres créditos.

En el acta de la Junta de Gobierno del Interapas de la sesión del 26 de enero de 2022, en la que se pactó la maniobra financiera, se explica que los estados financieros del organismo no garantizaban que se consiguiera el préstamo. Es decir, no era sujeto de crédito. Por eso entró al quite el ayuntamiento.

Sin embargo, la administración capitalina comparte una aversión común a casi todo gobierno: endeudarse.

Por eso, buscó un modo de que un préstamo en toda regla no se reflejara en sus pasivos. En el registro federal de deuda no está registrado el crédito y en los estados financieros mensuales del Interapas, se establece que los abonos del préstamo se hacen a la Tesorería Municipal y no se menciona para nada la institución bancaria. En esos informes, la obligación con Bansi no existe.

De hecho, en el desplegado que el Interapas publicó el 29 de junio para responder a la acusación, afirma que Bansi presentó un “producto financiero” que, entre otras cosas, explicaba “las razones por las que (el financiamiento) no se debe considerar como deuda pública”.

El ayuntamiento podría tener de su lado un último as: la autonomía financiera de los municipios, garantizada en el artículo 115 Constitucional, pero está por verse si la puede usar. Y el alcalde recurrió a la estrategia de que si no veo el documento, no existe.

Por lo pronto, la alcaldía está ahora, repentinamente, a la defensiva por un asunto que no estaba en el radar.

