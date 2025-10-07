Reprobados ¿Reforma obligada?

Debe ser uno de los momentos más bajos del Congreso potosino. Las cabezas de los órganos administrativos más relevantes, la Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) están entre los peores ubicados en la evaluación periódica de Congreso Calificado.

Antepenúltimo él y penúltima ella. El fondo de la lista de 27 integrantes lo ocupó Crisógono Pérez López.

Con sólo dos legisladores con calificaciones aprobatorias, el Congreso potosino quedó evidenciado como un órgano colegiado de una calidad cuestionable. La situación empeora al quedar claro que sus cabezas son parte de esa escasa competencia.

Deberán pasar muchas cosas para que los méritos sean el factor determinante para que alguien ocupe un escaño en el Congreso.

Y en medio de la controversia que generan los movimientos que se están registrando en materia de legislación electoral, el punto de la alternancia de género obligada está en el candelero.

Aquí, quedó claro el descuerdo entre la intención expresa de la administración estatal, Verde Ecologista de origen, de enviar una iniciativa para obligar a que la próxima persona que ocupe la gubernatura sea mujer; y la postura de Morena, el aliado principal, expresada por la dirigente nacional Luisa María Alcalde, quien calificó esa situación como antidemocrática. Parece que en 2027, está más cerca una competencia frontal entre el Verde y Morena que una alianza.

Pero un análisis publicado ayer por el diario Excelsior encontró que la paridad de género en las candidaturas a gobernadores debería estar vigente en todos los estados, desde 2020. Existe un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se pensaba que la medida debía estar vigente para las elecciones de 2021, pero sólo Querétaro cumplió. San Luis está entre la inmensa mayoría de entidades que no han realizado la reforma.

¿Influirá esto en el caso de San Luis? En el Congreso se anunció que la iniciativa se analizará hasta 2026, lo que bien podría ser una forma de ganar tiempo.

Pero la decisión del TEPJF podría ser un factor que juege en favor del Verde, que tiene una justificación para concretar los deseos de Palacio de Gobierno.

De nueva cuenta, el gobierno estatal anuncia una solución para el problema del adeudo de gobierno con la UASLP. Tras una nueva reunión entre funcionarios y la rectoría, se anunció que “en las próximas semanas” se saldará el adeudo de más de 200 millones de pesos.

Habrá que ver si no se trata sólo de un amago más o si sólo se trata de un episodio más de la novela.