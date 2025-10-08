La FGR, obligadaAmnesia pospago

Después de buscarla con vehemencia, la policía de investigación potosina Rosalinda Ávalos Reyes logró que un juzgado federal les ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Víctimas del Estado a que le proporcionen medidas de protección inmediata.

lll

Ávalos Reyes sufrió una tragedia en 2020, con la muerte violenta de dos de sus hijos, que atribuye a una represalia de funcionarios policiacos corruptos.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La agente ganó notoriedad en 2024 cuando, al detectar que uno de los presuntos involucrados en el ataque competía como aspirante a candidato en la elección judicial. Su denuncia le impidió al señalado que fuera nombrado candidato.

lll

En respuesta, la denunció civilmente, además de amenazas a su integridad y a la de su hija sobreviviente. Esto la obligó a pedir protección a las dependencias estatales, que no había podido conseguir.

lll

Hasta ayer, que un juez federal le otorgó su protección y ordenó a las dependencias a proporcionárselas.

lll

Habrá que ver si las dependencias cumplen la orden y le garantizan la protección a Ávalos Reyes.

lll

Que por orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la orden al partido en los estados es sacar del poder a Morena, por lo que aquí, el comité estatal no descarta ninguna alternativa de coalición, incluyendo al Partido Verde Ecologista de México… aliado de Morena.

lll

La brújula política no parece estar afinada en el edificio de Luis Donaldo Colosio. Sí, técnicamente, el PVEM es un partido distinto a Morena, pero en los hechos, es un aliado de Morena. Apoyarlo, en cierto modo, es respaldar a la 4T, precisamente el blanco de la malquerencia priista.

lll

Aún y cuando, como todo apunta, a nivel estatal, los aliados irán por separado por la gubernatura. A menos que se registre una ruptura total, no es previsible una separación extrema de ambas fuerzas políticas a nivel federal.

lll

Al PRI le queda Movimiento Ciudadano y un viejo conocido, el PAN, para expulsar a Morena.

lll

Pero quizá eso sea demasiado optimismo. En las condiciones actuales del PRI potosino no está en condiciones de expulsar a nadie de ningún lado, sono para luchar por no desaparecer.

lll

En el acuerdo entre la UASLP y el gobierno del estado sobre el pago de la deuda estatal con la institución, ninguna de las dos partes habla de la deuda misma.

lll

En los comunicados oficiales, la Secretaría General de Gobierno lo identifica como “diferencias de saldo pendientes”, mientras que la UASLP habla del “cumplimiento de las aportaciones que corresponden al Estado”.

lll

Pareciera que las dos partes intentan borrar la existencia del diferendo que confrontó durante varias semanas a ambas instancias.