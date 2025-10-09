› Problema doble › Oportunidad perdida

Cuando dos problemas públicos se mezclan, las consecuencias suelen ser más perjudiciales. Los industriales capitalinos se quejan de que el mal estado de las calles en la Zona Industrial son aprovechadas por asaltantes para despojar de su carga a los tráilers que salen de las industrias.

lll

Un doble reclamo para las autoridades policiacas y de infraestructura pública. Ambos reclamos han tenido una larga data y, pese a los discursos gubernamentales de que los dos problemas están solucionados, parece que no ha sido así.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La respuesta a estas quejas deberá ser rápidas y efectivas, pues se trata de un asunto de gran importancia para la economía estatal.

lll

Hablando de economía, el empleo, al menos el formal, aún no logra una recuperación con respecto al año pasado.

lll

En septiembre, se quedó a casi tres mil 500 empleos de la cifra registrada el mismo mes del año pasado, señal de que el severo recorte ocurrido en diciembre no ha sido superado.

lll

La ciclovías en la capital son una promesa incumplida del ayuntamiento capitalino. Parece que la intención, buena de inicio, ha sido contenida por el desacuerdo que generan entre los comerciantes.

lll

El gobierno federal perdió una buena oportunidad de brindar a los potosinos un espectáculo interesante.

lll

Ayer en Sonora, iniciaron las audiencias públicas organizadas por la Presidencia de la República sobre la reforma electoral federal, que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé enviar a las cámaras en enero del año entrante.

lll

Se prevé recabar las iniciativas y propuestas que regirán los próximos comicios. Y uno de los temas que seguramente se va a tocar es el nepotismo electoral, especialmente en San Luis Potosí.

lll

¿Pero por qué se dice que en San Luis Potosí hubiera tenido un ingrediente extra de interés? Porque quien se encargó de inaugurar los foros fue la titular de la Secretaría de Gobernación, la potosina Rosa Icela Rodríguez.

lll

San Luis Potosí será sede del foro el 28 de noviembre, pero no será la secretaría la que lo presidirá, sino el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

lll

Lástima, nos perderemos la tensión que habría generado una mesa presidida por la de Xilitla, a quien se le ha ubicado como candidata de Morena a la gubernatura potosina, en la que se tocara el tema de la conveniencia de que la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, fuera registrada como aspirante del PVEM al cargo.