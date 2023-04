Defendiendo lo indefendible, que es el tema de corrupción y desvío de recursos públicos del que es señalado por el gobernador del Estado, el presidente del PRI y actual regidor Elías Pesina Rodríguez, el alcalde y líder natural del tricolor Enrique Galindo, abrió la puerta para que quienes no estén de acuerdo con la actual dirigencia del tricolor abandonen las filas y ya hubo quien le tomó la palabra. El actual presidente municipal de Rioverde y uno de los activos más significativos del PRI en la Zona Media, anunció la semanada pasada que deja las filas del tricolor y se suma a las del Verde Ecologista. A 29 años del más duro golpe al PRI, la muerte de Luis Donaldo Colosio, todavía no se aprende la lección. Pedir que se vayan los que disientan, obvio, es una resta y un camino abierto a lo que expresado en lenguaje cruel, es la ruta directa a la derrota electoral en 2024 y aún peor que la vergonzosa derrota de 2006 con Roberto Madrazo y de la que quizá ya no se reponga el otrora partidazo.

En el caso del alcalde de Villa Hidalgo, Ismael Vázquez, de ninguna manera pensaría en unirse a las filas del PRI, luego de renunciar a un partido blanquiazul ensombrecido por el cacicazgo de Xavier Azuara Zúñiga. Es una obviedad que se unirá al Verde. Lo interesante ahora es ver de qué tamaño pensará hacer su trabajo cualquier panista en su sano juicio, para recuperar el tiempo y la militancia que han perdido. La descomposición política de los partidos tradicionales, como siempre, viene desde adentro, y es ocioso cuestionar si ya se dieron cuenta o no. Lo saben y tanto en el PRI como en el PAN, lo que falta desde la década de 2000, son líderes. Los últimos intentos se redujeron a unas cuantas alcaldías, luego del descalabro electoral de 2021 en las elecciones estatales, justo en una era en la que ya son pocos los militantes de los partidos más conocidos, que tienen convicción y arraigo, y muchos los que prestan sus servicios al que pague más caro el amor.

Las más de 110 carpetas de investigación que obran en poder de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en San Luis Potosí, son apenas una pequeña figura de la realidad de un país donde el 98% de los delitos queda impune ya sea por ausencia de resultados o por la notoria falta de cultura de la denuncia. Aún y con los tratos crueles, lo que permanece no debería ser noticia, porque no es novedad, pero es notoria la desconfianza en los órganos jurisdiccionales, desde las áreas de mediación hasta la procuración de justicia y los juzgados de todas las instancias.

Sin embargo, la descomposición de las instituciones públicas no es nueva. Los sistemas de Justicia no sirven desde prácticas penales inquisitivas formalmente legalizadas en la Constitución Federal y los artículos de códigos especializados y de procedimientos. Cada una, implementó ordenamientos legales planeados para aterrizar en ocho años con todo y sus medidas de cumplimiento, del 18 de junio de 2008 al 18 de junio de 2016, pero en muchos casos, con el mismo modo organizacional putrefacto, repleto de servidores públicos enviciados, pero con el nuevo chip del sistema acusatorio.

Un México tan lleno de corrupción y violencia, es el que han venido observando por décadas líderes empresariales políticos y hasta religiosos. Cambian los partidos en el gobierno, cambia el sistema político, cambian las ideologías, cambian los servidores públicos y nadie atina a crear medidas radicales para avanzar en el combate a la corrupción y mejorar el clima de seguridad.

