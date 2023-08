Seguridad en crisis ¿Se les fue?

No por nada, los capitalinos ven ahora a la inseguridad como el principal problema que enfrentan.

Entre graves agresiones sin sentido de ciudadanos contra ciudadanos, robos de vehículos de lujo a plena luz del día y el horrífico mensaje delictivo que representa el abandono de cadáveres decapitados y mutilados, la capital demuestra que sigue siendo campo abierto para los criminales.

El panorama de los últimos días, como siempre, va contra el discurso oficial de una situación controlada y en calma.

Con un cambio importante: la atención del país está sobre las autoridades potosinas por el caso del agresor del joven que atendía un restaurante de comida rápida.

Primero fueron los firmes compromisos de hallar al culpable y no dejar sin castigo el ataque, y ahora se dan vagos señalamientos de que se le sigue buscando. A nivel nacional, el alcalde capitalino, Enrique Galindo, tuvo una dura entrevista con Ciro Gómez Leyva que muestra que la atención no va a declinar.

La Fiscalía General del Estado tampoco ha tenido éxito. Esta circunstancia contrasta con el caso Matehuala, en donde las capturas de funcionarios se dieron muy rápido.

La posibilidad de que el agresor responsable haya abandonado no digamos el estado, sino el país, no es descartable. Si eso ocurrió, las autoridades potosinas comprobarán a nivel nacional lo que se sabe ya en a nivel local: que no son efectivas para enfrentar al crimen.

La Secretaría de Finanzas vuelve a desmentir sus propios documentos. La cuenta pública estatal marca con claridad que la Seduvop sufrió un recorte de más de 600 millones de pesos durante el primer semestre de este año.

También muestra que el rubro de obra pública refleja una baja presupuestal que coincide con el recorte a la dependencia.

Pero en Finanzas, hablan de que el balance presupuestal se mantiene, es decir, que se ha recibido y se ha gastado lo mismo.

Esto parece indicar que el dinero retirado de Seduvop fue destinado a otros rubros, sin salir de los parámetros presupuestales originales.

Será interesante saber cuál fue el destino de ese millonario transvase.

La recolección de firmas por parte de aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, o sin ambages, candidata o candidato de la oposición a la Presidencia de la República ha tenido sus dificultades.

En México, ya varios se han manifestado en torno a las dificultades que se han presentado, vinculados al diseño del sistema.

Pero también hay responsabilidad de los candidatos. Personas vinculadas al proceso indican que algunos de los que iniciaron primero recabando firmas para plataformas propias se toparon que el traslado a la plataforma oficial era imposible y tuvieron que repetir el proceso.

Falta una semana y aquí en San Luis, sin revelar identidades, señalan que la persona puntera lleva 5 mil firmas y la que le sigue, 4 mil.

¡HASTA MAÑANA!