Era de esperarse el juicio de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), acerca del muy notorio incumplimiento de los entes obligados, con la transparencia. La información que merecen conocer los ciudadanos, se va volviendo menos accesible, y a veces envuelta en un complicado enredo de formulismos que no siempre se apegan a la legalidad, y son diseñados de manera deliberada para confundir a los peticionarios de información pública.

En el caso de autoridades como la estatal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las alcaldías y otras instituciones públicas descentralizadas, ya estaba previsto un juicio con ese nivel de reproche. Mientras, lo difícil es conocer montos de dinero utilizado en obra pública, desglose de gastos, cotejo de resultados, empresas contratistas, calendarios de construcción o implementación, compras de predios, prestadores de servicios y proveedores. Si no informan, que no se quejen.

????

Del lado gubernamental, es cierto que hay problemas de movilidad económica y un efecto inflacionario que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está poniendo a México en una de sus peores crisis económicas desde el gobierno de José López Portillo, y por lo tanto, en etapa del surgimiento de nuevas generaciones de pobres.

????

A pesar de esa crisis inducida, no se sabe aún si de manera intencional o por falta de capacidad, los gobiernos locales tienen la potestad de planear sus finanzas por año. Se debe recordar que para eso existe un área que se llama Planeación de las Finanzas o Planeación y Finanzas. De la falta de previsión se van acumulando deudas, y por ejemplo, ya hay muy marcados retrasos en el cumplimiento de las obligaciones patronales con los trabajadores de los seis sindicatos de Gobierno del Estado.

????

Ya no se está hablando de pasivos circulantes, es decir los compromisos inmediatos por pagar, sino de recursos que ya no fueron cubiertos y cuya fecha de vencimiento pasó hace meses o años. A ver cómo le hace el titular de Finanzas el año que entra. Se van acumulando las deudas y no hay reacción. El gobierno ha solicitado préstamos quirografarios muy caros, y ha solicitado presupuesto extraordinario para pagar deudas emergentes y para resolver broncas de otros poderes, pero también del Gobierno que debe a todo mundo. La falta de planeación es una gran irresponsabilidad.

????

Por diversas calles del Centro Histórico, algunos funcionarios municipales han tomado decisiones para crear sistemas de iluminación táctica, que como mínimo disminuyan la posibilidad de que ocurran hechos delictivos. Es obvio que la banda delincuencial que opera en el centro, puede incluso tener el cinismo de operar con reflectores apuntando. Sin embargo, vialidades bien iluminadas ya representan un avance, incluso para una recuperación escénica y de seguridad pública, que pinta mejor que el proyecto generado por la titular de turismo estatal Patricia Véliz Alemán en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, con las famosas lámparas ahogadas en las banquetas, que en poco tiempo fueron destruidas por vándalos.

????

Es hora de saber qué está haciendo Juan Carlos Machinena Morales con su super dependencia de consejos de centros históricos. No hay proyectos de habitabilidad que aterricen, y solo se le ocurre que es necesario reponer la duela de un kiosco que ni valor arquitectónico tiene en la Plaza de Armas. Sí es histórico, al considerarse que las luchas por la democracia del doctor Salvador Nava Martínez y hasta la garrotiza de porros y “madrinas” de la Policía Judicial a los navistas el 1 de enero de 1986 se gestaron en ese foro, pero para que al kiosco no le duela la duela, la reposición bien podría representar nada más un telefonazo de un funcionario de mantenimiento estatal a una empresa proveedora, o incluso de la Dirección de Servicios Municipales de la alcaldía capitalina.

????

¡HASTA MAÑANA!