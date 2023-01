Terso aumento Viajero frecuente

Tal vez por tratarse de fin de semana, pero el anuncio de la tarifa en el transporte urbano, prácticamente no generó ninguna reacción adversa. El monto quedó en once pesos. Una cantidad que no impacta en mayor medida el bolsillo de los usuarios, sobre todo si se toma en cuenta que en 2022 no hubo ajuste alguno, debido en parte a los efectos de la pandemia de Covid-19.

Los estudiantes, por otra parte, y quienes eran el principal sector que se movilizaba en contra de los aumentos en el servicio urbano, tampoco tienen motivo de queja, pues dispondrán de transporte de manera gratuita, apoyados con recursos de gobierno del estado.

El ajuste a las tarifas beneficiará también a los taxistas ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal aprobó hacer ajustes tanto en los diferentes tipos de “banderazo” como en el costo por kilómetro y tiempo transcurrido durante los traslados. Aunque cabe apuntar que quién sabe si acepten el alza, pues es de sobra conocido que los primeros meses del año resultan complicados para los trabajadores del volante y un alza en el costo del servicio pueden ahuyentar a sus usuarios.

Quien probablemente este fin de año, salió de su casa con maleta en la mano para darle una vuelta a la cuadra, es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien anunció que de nueva cuenta sumará millas aéreas pues se nos va a España.

Hasta ahora, la información que se ha dado a conocer es que promocionará a la capital en un evento de turismo que se realizará en Madrid y hasta ahí. ¿Quién lo acompañará?, ¿cuánto nos costará a los capitalinos este nuevo periplo?, y —lo más importante— ¿es completamente necesario que él vaya? Son preguntas que siguen en el aire.

Las bajas temperaturas resultan por demás dañinas para el medio ambiente. En estos días los indicadores de los termómetros han rozado los cero grados centígrados y ello ha agravado los problemas de polución en la capital.

¿Qué tan serio resulta es el problema?, es una incógnita que permanece en el aire pues es de sobra conocido que la medición de la calidad del aire que respiramos es una de las “áreas de oportunidad” de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) que nada más no ha logrado actualizar sus equipos de monitoreo.

Lo cierto es que en este contexto resulta hasta criminal que se pongan a operar las pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de ladrillos. Una gran parte de estos negocios se ubican en los límites de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, municipio que al parecer sí se ha tomado en serio el problema y ha emprendido el cierre de aquellas que no cumplen con los requisitos para operar. De treinta que había sólo sobreviven seis, según información de Ecología Municipal de Soledad. Algo de ello deberían aprenderle en la capital.

Durante la semana que recién terminó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí festejó los cien primeros años de su autonomía. Los eventos para conmemorar tan importante fecha fueron, por decirlo de manera amable, más bien discretos y sencillos. ¿No merecía más la ocasión?

Cierto, los recursos no sobran, pero ¿no se supone que la UASLP cuenta con destacados profesionistas, prácticamente en todos los sectores del saber?, ¿no se les ocurrió consultarlos para elaborar una agenda de eventos, encuentros, conferencias, en fin, una serie de sucesos para que la fecha resultara simplemente impactante e inolvidable? Sin duda, la o las personas encargadas de organizar el evento le quedaron a deber a los miles de egresados, alumnos, administrativos y académicos de la UASLP.

¡HASTA MAÑANA!