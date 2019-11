A. Esper justifica viajes a varios estados y países

CIUDAD VALLES.- Luego de más de 15 días de ausencia en la Presidencia Municipal de Ciudad Valles, el alcalde Adrián Esper Cárdenas dijo que si no estuvo es porque salió a visitar varios estados y países para poder convencer inversionistas, sin embargo, no dijo ni cuáles estados ni cuáles países fueron los que estuvo visitando.

Al preguntarle cuál es el beneficio de traer actores y youtubers a la ciudad, sólo señaló que ha estado trabajando muy fuerte en la creación de empleos y que ha tenido muchas citas, "desafortunadamente los empresarios en México tienen un alto nivel de seguridad y tiene tres citas agendadas con empresarios para mostrarles los proyectos que están haciendo, pero hay dos cosas que le abren los ojos en este tema, que es la expansión del aeropuerto y la segunda es que tienen una imagen de un municipio transparente y eso abre las puertas, estamos trabajando para la creación de empleos, llegaremos a un punto en que tendremos un parque industrial con empleos competitivos a nivel nacional".

"Está la plaza del Cinépolis, la gente está emocionada con el proyecto del circuito de los 20 municipios como un paraje turístico, pero para poder llegar a hacer esto, necesitamos hacer fuertes inversiones y mantener nuestra posición de cabecera municipal".

Dijo que si tiene que hacer estas salidas (viajes) "es porque los empresarios de Valles y de la Huasteca, principalmente cañeros y ganaderos, les cuesta mucho trabajo invertir en cosas que no es caña y ganado, entonces tengo que yo salir a convencer, a caer bien a los empresarios y decirles que está toda esta economía del turismo, nada que ver el resto del mundo, tenemos 20 parajes extraordinarios, tenemos la mejor gente, cultura milenaria, pero lo tengo que hacer yo, lo hago con inversionistas locales para no salir de Valles, de hecho, ando enfermo, ando tose y tose, pero lo tengo que hacer, el ganadero quiere más vacas y el cañero quiere más caña, ¿cómo los convences de elevar el nivel de restaurantes y de desarrollo e infraestructura, cuando eso se tiene que hacer de una manera de emergencia por la situación geográfica en la que estamos?".

"Yo tengo que salir a pelear la sobrevivencia de la ciudad y los principales parajes son Xilitla y Aquismón, -al preguntarle que si eso incluye traer actores respondió- (Aarón Díaz y el youtuber Dylan Efron) , "claro que tengo que atraer inversión aquí, bueno, es un amigo y es para darle difusión a un punto, cómo vamos a competir si el principal paraje de la ciudad no dejan pasar el agua, es lógico, si vamos a querer una segunda economía y Xilitla trae todo a nivel nacional, cómo vamos a competir si dejan pasar nada más un metro y medio de agua, en una cascada que mide 40 y se puede remplazar con 20 paneles solares, que para el Gobierno no es nada, es un desayuno, tú me vez aquí, pero yo estoy haciendo un plan estratégico para seguir posicionando en Valles como la ciudad de cabecera".

"He cumplido con todas las sesiones obligatorias del Cabildo y no veo porqué pedir permiso si sólo salí 12 días de la ciudad; llevo 13 meses en el cargo y no he salido más de 25 días fuera de Valles, las vacaciones normales son de 15 días y a lo mucho he salido 25 días, pero han sido viajes de trabajo, ni siquiera son de vacaciones, si un día ven que yo subo una foto en traje de baño en algún lado, ahí sí critíquenme".