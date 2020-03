A finales de marzo iniciarán programa de reparto de despensas

CIUDAD VALLES.- A finales de marzo va a iniciar el programa de despensas para la ciudadanía, en el que no darán verduras, sólo serán alimentos no perecederos para evitar que les lleguen echados a perder, dijo el regidor Guadalupe Contreras Pérez.

Este es un programa que se busca esté bien elaborado para la ciudadanía de más escasos recursos y se cuidará mucho el listado de los beneficiarios.

Dijo que en este año el área rural va a resentir más el golpe económico que el área urbana por el problema de la corta zafra, ante las condiciones de sequía.

Hasta el momento hay gente que siembra frijol y a algunos les fue bien, pero les fue mal a los cañeros y de estos cultivos depende la ciudadanía, por eso pondrán más atención en el campo.

La despensa traerá 8 artículos: frijol, arroz, aceite, azúcar, entre otros y dijo que no están inventando nada, la gente no quiere verduras porque en un municipio donde hace mucho calor, la verdura se echa a perder más fácil, por eso será mejor darles productos que no se echen a perder, motivo por el cual están analizando cuántas despensas habrán de entregar.