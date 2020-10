A medias la construcción de acueducto de La Maroma

MATEHUALA.- Es falso que la Comisión Estatal de Agua asegure que la obra del acueducto de La Maroma esté terminada al cien por ciento, para ello el organismo de agua aportó más de 20 millones de pesos en el 2016.

El director general de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM), Juan Carlos Perez Mendoza, indicó que en la administración que presidió su antecesor Guillermo Torres Soto mediante convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA) se aportó poco más de 20 millones de pesos en el año del 2016 para el proyecto del acueducto de 32 kilómetros que partiría de La Maroma para que el agua llegara hasta la planta potabilizadora de Caleros y con esto se tuviera el agua garantizada para los matehualenses.

“Ahora esa obra no se terminó y a simple vista se puede observar la tubería dispersada, es una lástima la inversión que se destinó para que no se concluyera, ante esa situación ya se hizo un trámite administrativo ante la dependencia para que termine los trabajos o bien reembolse la cantidad que se le entregó hace cuatro años y hasta la fecha no se concluyó, es una inversión pública con un alto beneficio para la población para que ahora esté abandonada y tirada a la basura la inversión destinada”, señaló.