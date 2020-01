A punto de desplomarse fincas viejas y olvidadas

MATEHUALA.- En el centro de la ciudad existen numerosas fincas viejas que representan un peligro para los transeúntes y nada se ha hecho, el temor es que los vientos han sido fuertes y esos inmuebles algunos parecen "mazapán", señaló Manuel Sereno.

Dijo que algunas están edificadas con adobe y de un momento a otro pueden venirse abajo por la humedad cuando llueve o cuando hace viento.

Por otro lado, el ciudadano Jesús García, señaló que hay fincas abandonadas por sus dueños que con el paso del tiempo se están destruyendo y otras más que están en litigio y nadie puede hacer nada al inmueble.

"Me he fijado que se han colocado cintas como medida de prevención para que no pasen por el lugar, pero la misma gente las retira y lo hace a propósito, seguramente para que las personas transiten por ese sitio", mencionó

Agregó, "Esto sí es peligroso porque esos inmuebles construidos con material de adobe están muy deteriorados, así que hay tener mucho cuidado para evitar un accidente a futuro, aunque veo que nadie hace nada", señaló.