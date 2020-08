Abandona la FGE cadáver en el Hospital General

CIUDAD VALLES.- Sin mediar ninguna explicación, la Fiscalía General del Estado no ha enviado a ninguna persona a recoger el cuerpo de un hombre que no está plenamente identificado y que por su situación de calle no tiene familiares que se hagan cargo de los trámites post mortem.

La administración del Hospital General de Ciudad Valles ha estado esperando desde el martes 18 de agosto que el Ministerio Público mande personal para recoger ese cuerpo y llevarlo a la fosa común, ya que no hay quién vea por todo este proceso.

Sin embargo, esta autoridad no se ha hecho responsable del que fuera un hombre de 83 años y que tenía por nombre el de Juan N. al grado de que no han contestado las llamadas que les han hecho a esta instancia desde el nosocomio.