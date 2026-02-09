Abandono de sexagenaria en IMSS, confusión

CIUDAD VALLES.- El DIF resolvió que lo ocurrido con el presunto abandono de una adulta mayor a las afueras del IMSS fue una confusión, que no fue una cuestión hecha a propósito.

El pasado jueves 5 de febrero, la Policía Municipal y Protección Civil fueron advertidos sobre el abandono de una sexagenaria en la puerta de Urgencias del IMSS, luego de que el personal de Trabajo Social y Vigilancia del Instituto reportaron la situación, al encontrar a la sexagenaria sola.

Bettina López Fernández, directora del DIF comentó que pudieron dar con el domicilio de la paciente, adulta mayor y se entrevistaron con ella, llegando a la conclusión de que fue una situación confusa y confesando la mujer que es debidamente atendida por su familia, además de que cuenta con su cartilla de citas al corriente y con sus visitas registradas.

La funcionaria dijo que en efecto, la mujer sufre de una enfermedad mental, aunque se encuentra controlada.

