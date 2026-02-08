Ramos de rosas, los más solicitados
RIOVERDE.- Paisanos los que más invierten en ramos buchones, hasta 15 mil pesos, con 250 rosas de listón para regalar en la celebración del día del amor y la amistad.
Nubia Nataly Hernández, comerciante, dijo que realiza flores de listones, ya sea de girasoles, rosas, gladiolas, así como nochebuena y hasta de cempasúchil.
Aunque dice que los insumos se incrementaron un 10%, con el año nuevo, lo que obligó también a aumentar de costo los arreglos florales. Sin embargo, admite que los paisanos son los que más piden arreglos más ostentosos que van desde los 12 a 15 mil pesos, con 250 rosas, en los ramos más laboriosos tardó hasta una semana. Señaló que una rosa oscila entre 10 pesos, 3, 150 y 6 rosas 300 pesos.
Reiterando que los connacionales también han solicitado la formación de mariposas con billetes mexicanos y ramillete de flores con billetes por la cantidad de 500 dólares, el color más demandado el rojo y rosa.
