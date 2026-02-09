logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Por Carmen Hernández

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Cerritos.- Aún están abiertas las preinscripciones para ingresar al Campus Universidad Intercultural, donde se ofrecen 3 carreras profesionales para los aspirantes a continuar sus estudios profesionales. 

A partir de hoy y hasta el próximo 10 de julio las inscripciones están abiertas para las carreras de Ingeniero Industrial, Administración Pública Municipal y Licenciado en Derecho, para los aspirantes a ingresar a este campus universitario. 

Se brindan actividades deportivas y culturales, seguro facultativo, entre otros aspectos. 

Los requisitos para ingresar son acta de nacimiento original y copia, 5 fotografías tamaño infantil a color no instantáneas, certificado de secundaria original con copia y certificado de bachillerato original o constancia de estudios de bachillerato.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Es por ello que se les invita a los jóvenes, para que aprovechen y concluyan sus estudios en la Universidad Intercultural, dado que se estarán ahorrando el traslado y hospedaje a la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

SLP

Huasteca Hoy

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Ramos de rosas, los más solicitados
Ramos de rosas, los más solicitados

Ramos de rosas, los más solicitados

SLP

Carmen Hernández