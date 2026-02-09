Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural
Cerritos.- Aún están abiertas las preinscripciones para ingresar al Campus Universidad Intercultural, donde se ofrecen 3 carreras profesionales para los aspirantes a continuar sus estudios profesionales.
A partir de hoy y hasta el próximo 10 de julio las inscripciones están abiertas para las carreras de Ingeniero Industrial, Administración Pública Municipal y Licenciado en Derecho, para los aspirantes a ingresar a este campus universitario.
Se brindan actividades deportivas y culturales, seguro facultativo, entre otros aspectos.
Los requisitos para ingresar son acta de nacimiento original y copia, 5 fotografías tamaño infantil a color no instantáneas, certificado de secundaria original con copia y certificado de bachillerato original o constancia de estudios de bachillerato.
Es por ello que se les invita a los jóvenes, para que aprovechen y concluyan sus estudios en la Universidad Intercultural, dado que se estarán ahorrando el traslado y hospedaje a la capital potosina.
