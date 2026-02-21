Abren centro de acopio para los brigadistas
Matehuala.- Ante la ola de incendios forestales que se han estado presentado en las comunidades del municipio, los brigadistas enfrentan muchos riesgos pues los últimos días se han generado muchos incendios, ante esta situación se instaló un centro de acopio en las instalaciones de Protección Civil de Matehuala para apoyar a los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales.
Debido a los incendios que se han estado presentando todos los días en el municipio, se ha habilitado un centro de acopio para apoyar a los brigadistas que arriesgan su vida en el combate del fuego, se invita a las personas a cooperar llevando alimentos no perecederos, guantes de trabajo, protector solar, agua embotellada de 500 ml, botellas de suero, las pueden llevar a las instalaciones de Protección Civil Municipal en la calle Monte Blanco número 101 de la colonia Colinas de la Paz.
Será un apoyo importante para los brigadistas de las corporaciones de auxilio como bomberos, Protección Civil, Conafor incluso los comuneros que se han unido al combate del fuego, pues debido al fuerte calor que se genera en estos lugares por el fuego, se pueden llegar a deshidratar, por lo que requieren consumir líquidos y la gente puede ayudar donando agua o suero.
