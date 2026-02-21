logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Estado

Abren centro de acopio para los brigadistas

Por Jesús Vázquez

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
Abren centro de acopio para los brigadistas

Matehuala.- Ante la ola de incendios forestales que se han estado presentado en las comunidades del municipio, los brigadistas enfrentan muchos riesgos pues los últimos días se han generado muchos incendios, ante esta situación se instaló un centro de acopio en las instalaciones de Protección Civil de Matehuala para apoyar a los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales.

Debido a los incendios que se han estado presentando todos los días en el municipio, se ha habilitado un centro de acopio para apoyar a los brigadistas que arriesgan su vida en el combate del fuego, se invita a las personas a cooperar llevando alimentos no perecederos, guantes de trabajo, protector solar, agua embotellada de 500 ml, botellas de suero, las pueden llevar a las instalaciones de Protección Civil Municipal en la calle Monte Blanco número 101 de la colonia Colinas de la Paz.

Será un apoyo importante para los brigadistas de las corporaciones de auxilio como bomberos, Protección Civil, Conafor incluso los comuneros que se han unido al combate del fuego, pues debido al fuerte calor que se genera en estos lugares por el fuego, se pueden llegar a deshidratar, por lo que requieren consumir líquidos y la gente puede ayudar donando agua o suero.

Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida
SLP

Redacción

Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.

Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián
SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca

Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa
SLP

Redacción

Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.

Se accidenta mujer en su motocicleta
SLP

Redacción