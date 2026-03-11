Abren ventanilla de apoyo a ganaderos

logo pulso
Estado

Por Miguel Barragán

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- A partir de este martes 10 de marzo ya pueden acceder a la ventanilla para el programa de mejoramiento genético.

Desde este martes 10 de marzo hasta el domingo 5 de abril está abierta la posibilidad de meter papelería para recibir un subsidio para la adquisición de 50 bovinos y 10 ovinos para la mejora genética de la producción pecuaria, en las oficinas de Desarrollo Agropecuario en el edificio de La Colmena.

El último día la recepción de documentos será el 5 de abril en el Casino Ganadero de los terrenos de la Feria, de nueve de la mañana a dos de la tarde y los requisitos para acceder serán: copia del INE, CURP, comprobante de domicilio vigente (2026), UPP actualizada y pruebas de tuberculosis y brucelosis.

