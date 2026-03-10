logo pulso
Estado

Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

Se rehabilitan los pozos, que están dando un mejor aforo

Por Carmen Hernández

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Garantiza Sasar el abasto de agua a familias

RIOVERDE.-  Está garantizado el abasto de agua potable, a los pozos se les ha brindado el mantenimiento que requieren para que no fallen y puedan generar desabasto del líquido en esta temporada.

Refiere el titular de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (Sasar), José Hipólito Ruiz Badillo que durante enero fue rehabilitado el pozo de San Diego y se están extrayendo 16 litros por segundo, anteriormente solo daba 6 por segundo, por lo que con los trabajos de mantenimiento se logró que mejore el abasto del líquido.

Explicó que hace unos días hubo complicaciones, pero se está monitoreando para asegurar el abasto, sobre todo en esta temporada de calor que se está resintiendo. 

En la cabecera municipal se cuenta con 10 pozos en operación, diariamente se extraen de 175 a 180 litros por segundo.  

Se recomienda a las familias que cuiden el agua, lavar el carro con una cubeta de agua y regar las plantas por la tarde, para que no se evapore el líquido, por el intenso calor.

