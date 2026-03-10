Féminas colocaron pancartas denostando contra funcionarios
RIOVERDE.- No hubo marcha del 8M, solo fue la colocación de un tendedero con varias demandas de justicia contra algunos funcionarios frente a Palacio Municipal.
Cabe destacar que colectivos de mujeres, el pasado domingo no recorrieron las calles para realizar la marcha, como se había anunciado.
Sin embargo, la tarde del domingo cuando en la fachada de Palacio Municipal colocaron algunas lonas, con algunas demandas en contra del regidor del Movimiento Ciudadano, Salvador López, docentes, el diputado federal Óscar Bautista, entre otros.
En el tendedero que se colocó fueron exhibidas personas por violencia de género.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También colocaron diversas pancartas donde exigían justicia.
El objetivo es que las denuncias avancen en la Fiscalía, ya que dicen esas demandas no han prosperado, desconociendo los motivos.
no te pierdas estas noticias
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Redacción
Ecología advierte posible multa.
Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Redacción
La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Jesús Vázquez
Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio