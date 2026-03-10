Celebran carrera Juntas y Fuertes

Matehuala.- Con gran éxito se realizó la carrera atlética de 3K y 5K Juntas y Fuertes en el marco del Día de la Mujer, la cual fue un evento meramente de convivencia para las mujeres, donde la idea era correr juntas y en unión por la igualdad de género.

Decenas de mujeres participaron en las categorías de 3K y 5K recorriendo las principales calles de la ciudad, en medio de un ambiente sano, tranquilo y de convivencia para las mujeres, muchas de las corredoras ya tienen tiempo practicando este deporte, pero otras apenas son principiantes, pero entre las demás las estuvieron acompañando para que no llegara ninguna sola a la meta.

Hubo quien corrió acompañada de sus perritos, demostrando también el amor y el afecto que hay para estos animales que se han convertido en sus compañeros de vida, fueron aproximadamente 500 mujeres las que participaron en esta carrera, este tipo de actividades es para fomentar el deporte y la convivencia entre las mujeres, formando lazos de amistad para que se apoyen entre sí.

La carrera fue organizada por la Instancia de la Mujer de Matehuala y durante el registro se estuvo pidiendo kits de higiene personal para las mujeres, y todo lo que recaudaron será destinado a mujeres que viven en comunidades, anexos y refugios.

Se contó con el apoyo de la Policía Municipal y Protección Civil durante la carrera para salvaguardar la integridad física de las participantes, en caso de un accidente, pero concluyó con saldo blanco.