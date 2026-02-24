logo pulso
Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

La apertura del negocio generará fuentes de empleo

Por Carmen Hernández

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

RIOVERDE.- Se instalan más empresas en el municipio y en el mes de octubre abrirá una sucursal la cadena Kentucky Fried Chicken (KFC) que se instalará en el Bulevar Carlos Jonguitud Barrios. 

El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román tuvo una reunión con Felipe de Jesús Moreno, quien es el representante de la empresa, quien le dio a conocer los pormenores de la apertura de una sucursal de la famosa empresa en el municipio.  Dijo el alcalde que por parte del Ayuntamiento se están ofreciendo todas las facilidades, a fin de que lleguen más empresas al municipio como esta cadena de venta de pollo. 

El nuevo establecimiento se tiene programado esté funcionando en un lapso no mayor de 6 meses y se ubicará en el Bulevar Carlos Jonguitud Barrios, a un costado de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. 

La apertura de esta sucursal de KFC generará fuentes de empleo, además de nuevas oportunidades comerciales. 

